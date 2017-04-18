На электронные торги выставлен Дом офицеров в историческом центре Гродно на улице Ожешко. Начальная цена снижена на 80% — отдают его за 1 259 785 рублей. Сюда входит стоимость самого здания 972 263 рубля и права на заключение договора аренды на 50 лет — 287 521 рубль.

Здание было построено в 1930-е годы в стиле конструктивизма. Долго время трехэтажный Дом офицеров был главной концертной площадкой города со зрительным залом на 800 мест и самой большой сценой.





Но концерты здесь уже давно не проводятся, часть помещений сдается в аренду, в одном даже работает ночной клуб. Само здание нуждается в капитальном ремонте.

Два года назад городские власти приняли решение о продаже Дома офицеров, однако покупатель до сих пор не нашелся. Здание попытаются продать еще раз с 80-процентной скидкой.

В условиях аукциона сказано, что новый собственник обязан будет провести капитальный ремонт или реконструкцию здания и ввести его в эксплуатацию в течение четырех лет с момента подписания договора купли-продажи. В любом случае, и при проведении капремонта, и при проведении реконструкции, бывший Дом офицеров можно будет использовать под офисы, магазины, кафе и т.п. Торги состоятся 16 мая на электронной площадке «БУТБ-Имущество».