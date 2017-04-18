Прежде всего, необходимо определиться со статусом прошедшего тренерского совета. Ни в коем случае нельзя считать, что решения, которые нашли поддержку большинства, окончательны и бесповоротны. Это будет заблуждением, причем заблуждением вредным.



© Sputnik / Виктор Толочко Биатлон: Сыман больше не будет тренировать мужскую сборную

Тренерский совет — мероприятие авторитетное, но статус его полномочий исключительно рекомендательный. То есть нельзя полагать, что раз были названы те либо иные фамилии, то значит, так тому и быть.

Не забудем, конечно же, об исполкоме Федерации, а также о следующем нюансе: утверждение тренеров и спортсменов национальной команды — прерогатива министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Так называемую аттестацию еще никто не отменял! А заседания, проходящие в столичном здании по адресу Кирова, 8, редко бывают формальными. Там пытливо стараются уточнить все нюансы, что справедливо при государственном финансировании профессионального спорта.

Когда платишь за прогресс, то надо понимать, за что платишь и, что еще важнее, чем платишь и от чего отказываешься. Это справедливо — не поспоришь. Особенно в олимпийский сезон.

Но, с другой стороны, совершенно понятно следующее: в тренерском совете собраны самые уважаемые специалисты страны, и более того, заседанию традиционно предшествуют консультации на самых различных уровнях. С бухты-барахты никаких "вбросов" не происходит. Поэтому в большинстве случаев принимаемые решения, в конце концов, утверждаются.

К Южной Корее готовимся без Сымана

Тренерский совет открылся во вторник в 11:00, чтобы продлиться до того странного часа, который можно назвать либо поздним обедом, либо ранним полдником. Но вопросы, связанные с подготовкой к Олимпиаде-2018, действительно, слишком серьезные и ответственные, чтобы решать их походя. На время никто не сетовал.



© Sputnik / Владимир Нестерович Юрий Альберс

Мероприятие открыл и вел в качестве председателя дуайен белорусского корпуса наставников Юрий Альберс. Ситуация выглядела несколько двусмысленной. Ведь Альберс в октябре стал и главным тренером национальной команды. Однако состояние здоровья не позволило ему поработать на чемпионате мира-2017 в австрийском Хохфильцене. Он экстренно покинул Австрию и уехал в Минск на срочную операцию еще до того момента, как главный старт сезона набрал соревновательные обороты. Поэтому то, что Альберс в процессе обсуждения скорее спрашивал, чем давал ответы, было объяснимо и логично.



© Фото: Белорусская федерация биатлона Тренер женской команды Беларуси по биатлону Федор Свобода

Разумеется, важное место заняли отчеты старших тренеров — Федора Свободы, работавшего с женским составом, и Александра Сымана, курировавшего подготовку мужчин. Но анализировать их выступления — удел специалистов. Для болельщиков гораздо важнее, как восприняли их работу коллеги по профессиональному цеху. А эта оценка традиционно оказалась сконцентрирована в итоговых рекомендациях. Свободу совет предложил сохранить на посту старшего тренера команды дам, тогда как Сыман пролонгации доверия на этом уровне не добился. Как и его ассистент Сергей Некрасов.

Что вряд ли можно назвать сенсацией. Результаты мужской команды, так бодро стартовавшей в сезоне-2016/2017, — "бронза" Владимира Чепелина в первой личной гонке сезона в шведском Эстерсунде, — начали разочаровывать уже в декабре, чтобы к последним гонкам Кубка мира вовсе стать негативной притчей во языцех для болельщиков. И не только для болельщиков.

Большаков, на амбразуру!

Рекомендация тренерского совета относительно мужского состава заключалась в том, чтобы бросить на амбразуру Василия Большакова. Это специалист из Плещениц, являющийся личным наставником Дарьи Юркевич. Еще одним его учеником был Владимир Аленишко, сейчас уже тоже обретший статус наставника. Интересно, что самого Большакова на заседании не было, ибо он с 10 апреля уже находится на сборе мужской команды в российском Кировске. Этот сбор кое-кто называет последним мероприятием предолимпийского сезона, а другие — стартовой площадкой в южнокорейский Пхенчхан.

Но кто будет помогать Свободе и Большакову? С женским наставником-консультантом вроде бы все ясно — Альфред Эдер. Правда, согласно последней информации из Хохфильцена контракт с ним еще не подписан.



© Sputnik/ Денис Костюченко Альфред Эдер весь второй триместр помогал Федору Свободе работать с белорусской сборной

Сложнее ситуация с мужчинами. В Кировске Большаков вряд ли трудится в одиночестве. Более того, российские коллеги подсказывают, кто из их опытных наставников просматривает нынче белорусских биатлонистов и размышляет над предложением принять участие в олимпийской подготовке нашей команды. Если слухи верны, то это действительно авторитетный специалист, причем тренер-смежник. У наставника много заслуг и регалий, хотя если спросить о нем литовскую лыжницу и олимпийскую чемпионку-88 в лыжных гонках Виду Венцене, то она вряд ли даст положительную рекомендацию… Спорт — сложная штука. Что же до фамилии, то тайное еще не пробил час назвать явным. Вопросы сотрудничества окончательно не решены.

Списочный состав

К аттестации по итогам тренерского совета оказались предложены 13 спортсменов, что говорит о биатлонистах как о людях, лишенных суеверий.

Шесть женщин:

Дарья Домрачева,

Надежда Скардино,

Ирина Кривко,

Анна Сола,

Надежда Писарева,

Дарья Юркевич.

Семь мужчин:

Владимир Чепелин,

Максим Воробей,

Роман Елетнов,

Виктор Кривко,

Сергей Бочарников,

Александр Дорожко,

Антон Смольский.

Все они сейчас и тренируются в Кировске. Отметим отсутствие Дмитрия Абашева, который зарекомендовал себя (как казалось!) в качестве железного участника эстафеты на третьем этапе. Но он выведен из состава решением руководителя БФБ Валерия Вакульчика. Причина — неявка в Минск на медицинское обследование по окончании соревновательного сезона, которое было объявлено обязательным. Той же Скардино в последний момент пришлось корректировать планы по закатке. И не только ей.

Но будет неправильно полагать, что именно 13 спортсменов поведут централизованную подготовку к Олимпиаде-2018. Оптимальным числом, скорее всего, будет 5. У женщин наименьшие шансы оказаться в квинтете у Юркевич, что, видимо, и объясняет ее нервные реакции на финише сезона-2016/2017, когда Дарья чуть не объявила о завершении карьеры. Что же касается мужчин, то… надо ждать как минимум возвращения команды из Кировска.