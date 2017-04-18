В деревне Луговая Слобода пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла 18 апреля, около 21.00. По предварительной информации, 38-летний водитель Alfa Romeo ехал по улице Октябрьской и вблизи дома № 12А совершил наезд на шедшего по краю проезжей части в попутном направлении 18-летнего парня.

После наезд водитель с места происшествия скрылся, однако был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что он был пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,3 промилле алкоголя.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Минскую ЦРБ.