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В Минском районе пьяный водитель Alfa Romeo сбил пешехода и скрылся

19.04.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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В деревне Луговая Слобода пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла 18 апреля, около 21.00. По предварительной информации, 38-летний водитель Alfa Romeo ехал по улице Октябрьской и вблизи дома № 12А совершил наезд на шедшего по краю проезжей части в попутном направлении 18-летнего парня.

После наезд водитель с места происшествия скрылся, однако был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что он был пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,3 промилле алкоголя.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Минскую ЦРБ.

 
 
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