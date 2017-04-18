

the-village.ru

Популярный спортивный ресурс Sports.ru создал белорус Дмитрий Навоша.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Матч ТВ» добивается блокировки Sports.ru Популярный спортивный ресурс Sports.ru создал белорус Дмитрий Навоша.

Мосгорсуд по требованию телеканала «Матч ТВ» постановил принять обеспечительные меры по блокировке популярного спортивного ресурса Sports.ru из-за возможного нарушения последним авторских прав, сообщаетМосгорсуд по требованию ООО «Национальный спортивный телеканал» (оператор телеканала «Матч ТВ») постановил принять обеспечительные меры по блокировке сайта Sports.ru (среднемесячная аудитория, по собственным данным, — более 7 млн пользователей) за размещение на сайте контента телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс» (маркируется логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ»), говорится в определении суда. По версии телеканала, трансляция программ на этом сайте осуществляется без разрешения правообладателя.Суд также обязал Роскомнадзор ​«прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав», — сообщения в эфир или по кабелю телепередач телеканалов «НТВ-Плюс Спорт Плюс» и «Наш футбол» на сайте Sports.ru.Ресурс уже получил соответствующее уведомление Роскомнадзора, сообщается на сайте интернет-СМИ. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не смог оперативно прокомментировать РБК эту информацию.«Мы не понимаем, что это за контент, — заявил РБК директор Sports.ru Дмитрий Навоша. — Мы официально ответили, что если нам укажут на контент, нарушающий законодательство, то мы его удалим». Ранее в своем комментарии для Sports.ru Навоша отмечал: «Их [«Матч ТВ»] давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа, но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?»«Субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания — ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/ использования на различных ресурсах третьими лицами, — говорится в сообщении пресс-службы телеканала. — Согласно обязательствам по противодействию пиратству, принятым субхолдингом при заключении договоров с рядом ведущих правообладателей спортивного контента, действия субхолдинга необходимо также рассматривать как меры и по защите контента сторонних правообладателей в том числе». Отмечается также, что в ближайшее время субхолдинг будет «наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».«Матч ТВ» уже неоднократно обращался в суд с требованием заблокировать спортивные ресурсы из-за возможного нарушения ими прав на трансляцию. Под угрозу блокировки в разное время попадали как малоизвестные ресурсы и торренты, так и популярные сайты — ontvtime.ru, smotryu-tv.ru, tuchkatv.ru, rustreams.ru, torrent-tv.ru, f1-times.ru и другие.