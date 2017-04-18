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«Матч ТВ» добивается блокировки Sports.ru
19.04.2017 11:07 — Разное | Ежедневник
the-village.ru
Популярный спортивный ресурс Sports.ru создал белорус Дмитрий Навоша.Мосгорсуд по требованию телеканала «Матч ТВ» постановил принять обеспечительные меры по блокировке популярного спортивного ресурса Sports.ru из-за возможного нарушения последним авторских прав, сообщает
Мосгорсуд по требованию ООО «Национальный спортивный телеканал» (оператор телеканала «Матч ТВ») постановил принять обеспечительные меры по блокировке сайта Sports.ru (среднемесячная аудитория, по собственным данным, — более 7 млн пользователей) за размещение на сайте контента телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс» (маркируется логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ»), говорится в определении суда. По версии телеканала, трансляция программ на этом сайте осуществляется без разрешения правообладателя.
Суд также обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав», — сообщения в эфир или по кабелю телепередач телеканалов «НТВ-Плюс Спорт Плюс» и «Наш футбол» на сайте Sports.ru.
Ресурс уже получил соответствующее уведомление Роскомнадзора, сообщается на сайте интернет-СМИ. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не смог оперативно прокомментировать РБК эту информацию.
«Мы не понимаем, что это за контент, — заявил РБК директор Sports.ru Дмитрий Навоша. — Мы официально ответили, что если нам укажут на контент, нарушающий законодательство, то мы его удалим». Ранее в своем комментарии для Sports.ru Навоша отмечал: «Их [«Матч ТВ»] давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа, но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?»
«Субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания — ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/ использования на различных ресурсах третьими лицами, — говорится в сообщении пресс-службы телеканала. — Согласно обязательствам по противодействию пиратству, принятым субхолдингом при заключении договоров с рядом ведущих правообладателей спортивного контента, действия субхолдинга необходимо также рассматривать как меры и по защите контента сторонних правообладателей в том числе». Отмечается также, что в ближайшее время субхолдинг будет «наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».
«Матч ТВ» уже неоднократно обращался в суд с требованием заблокировать спортивные ресурсы из-за возможного нарушения ими прав на трансляцию. Под угрозу блокировки в разное время попадали как малоизвестные ресурсы и торренты, так и популярные сайты — ontvtime.ru, smotryu-tv.ru, tuchkatv.ru, rustreams.ru, torrent-tv.ru, f1-times.ru и другие.
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Популярный спортивный ресурс Sports.ru создал белорус Дмитрий Навоша.
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