Распространенное мнение утверждает: в мире нет двух одинаковых снежинок. Физик Кен Либбрехт показал, что это не так — вырастил в лабораторных условиях несколько пар снежинок-«близнецов». Об этом рассказывает издание KQED Science .



Изображение: Ken Libbrecht / CalTech

Форма снежинки зависит от условий в момент ее формирования. В природе условия почти никогда не повторяются, поэтому у кажой снежинки — свой «узор».

В холодильной камере в своей лаборатории Либбрехт построил прибор, который имитирует условия в облаках. Физик регулировал влажность и температуру и через микроскоп снимал на видео рост кристаллов.



Изображение: Ken Libbrecht / CalTech

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Попрактиковавшись, ученый научился управлять формой снежинок. «Я могу сделать красивые пластины или повернуть ручку и сделать несколько ветвей, — рассказал он. — Так можно создавать дизайн снежных кристаллов».

Либбрехт обнаружил, что когда он выращивал несколько кристаллов при одних условиях, они получались крайне схожими. Ученый надеется, что его исследования помогут найти новые способы контроля роста кристаллов, которые будут полезны для электроники.