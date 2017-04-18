﻿ Кадр из фильма "Трансформеры": как в Гродно водитель-виртуоз поднял опрокинувшийся экскаватор. 21.by
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Кадр из фильма "Трансформеры": как в Гродно водитель-виртуоз поднял опрокинувшийся экскаватор

19.04.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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В Гродно 18 апреля при транспортировке с трала свалился гусеничный экскаватор. В аварии, к счастью, никто не пострадал. Но то, как неповоротливое транспортное средство вернули в вертикальное положение — заслуживает похвалы.

Для операции по освобождению проезжей части привлекли кран. Со стороны эпизод выглядел как кадр из фильма про трансформеров: экскаватор становится на ковш, замирает, а затем встает на оба «колеса». Водитель экскаватора остался невозмутим. 

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Теги: Гродно
 
 
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Со стороны эпизод выглядел как кадр из фильма про трансформеров: экскаватор становится на ковш, замирает и встает на "колеса".

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