

dev.itd.lv

Отныне сеть магазинов Maxima будет следить за ценами и в Польше.

На этой неделе Maxima с помощью независимых компаний, фиксирующих цены, начала сравнивать цены на товары в польских магазинах Biedronka, Tesco, Lidl и Kaufland.

Первые товары по очень низким ценам в магазинах Maxima появились в пятницу, 14 апреля, еще больше их появится после Пасхи. Список товаров, которые в Maxima будут стоить столько же, сколько в польских магазинах, будет пополняться каждую неделю.

В первый список товаров по польским ценам попали молотый кофе Jacobs Kronung, кетчуп Heinz, газированная и негазированная вода Norvil, шоколадный крем Mio Delizzi, лимонад Pepsi, макароны двух видов Mega di cato, маринованные огурцы Extra Line, подсолнечное масло Optima linija, консервированная кукуруза Extra Line.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовская сеть Maxima начала равняться на цены в польских магазинах Отныне сеть магазинов Maxima будет следить за ценами и в Польше.

Товары, цены на которые сравнивают с ценами в Польше, в магазинах Maxima будут отмечены специальным рекламным материалом "Проверено в Польше. Гарантия низкой цены", сообщает