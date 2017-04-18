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Сотрудница столичного банка подозревается в подложном оформлении кредитов

19.04.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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Сотрудница одного из столичных банков подозревается в хищении денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

26-летняя минчанка, являясь специалистом по работе с физическими лицами, оформляла от имени клиентов банка подложные договоры на предоставление различных кредитов. Затем она присваивала пластиковые карточки и использовала начисленные денежные средства по личному усмотрению: на оплату арендованной машины Infiniti FX35, покупку парфюмерии, погашение задолженности по собственным кредитам.

«В целях сокрытия совершаемых противоправных действий при оформлении кредитных договоров подозреваемая отключала в банковской программе функцию СМС-оповещения о снятии денежных средств с кредитных карточек. Кроме того, после извещения банком клиентов об имеющейся задолженности по погашению перезванивала потерпевшим и сообщала о произошедшем сбое в программе», — рассказали в СК.

В результате действий банковского работника пострадали пять человек. Сумма ущерба составила свыше 13 тысяч рублей (около 6900 долларов. — Прим. TUT.BY).

Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ей грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование по уголовному делу продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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