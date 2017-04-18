Чем объясняются устремления Казахстана и Кыргызстана как участников ЕАЭС, и какими могут быть последствия внутри стран и в рамках экономического сообщества, на радио Sputnik Беларусь рассказал историк, писатель, общественный деятель Армен Гаспарян.

По мнению эксперта, переходя с кириллицы на латиницу, Казахстан и Кыргызстан пытаются выстроить свою собственную государственную идентичность по примеру Туркменистана и Азербайджана, и государства, безусловно, имеют на это право, однако вряд ли представляют себе факторы риска, с которыми столкнутся впоследствии, считает Гаспарян.

"Прежде всего, это экономика. В частности, если последние 70 лет те же учебники печатались на одном языке, их теперь надо будет переводить на другой, и это потребует гораздо большего финансирования, чем некоторым представляется", — отметил Гаспарян.



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Второй фактор риска — социально-общественный, считает общественный деятель. Часть общества Казахстана и Кыргызстана интегрирована в российский социум, а это означает достаточную сложность в дальнейшем.

"Вероятно, в правительстве этих стран просчитали потенциальные сложности, но я пока не вижу потей реализации этой программы всерьез, не на бумаге, не в виде некой пропаганды, а в полном объеме", — сказал Гаспарян.

Что касается интеграции в рамках ЕАЭС, локомотивом всех процессов на постсоветском пространстве является Российская Федерация, и это очевидно всем, отметил общественный деятель.

"Попытка рвать пуповину, несомненно, отразится на экономической составляющей, что приведет к дестабилизации экономики в этих странах. Российский рынок от этого если и пострадает, то в значительно меньшей степени", — сказал Гаспарян.

По мнению эксперта, в истории с переходом Казахстана и Кыргызстана с кириллицы на латиницу есть определенная доля популизма. Очевидно, до 2025 года стоит ожидать некой корректировки этой программы, кроме того, она вполне может быть отменена полностью по причине своей экономической нецелесообразности.

Беседу с общественным деятелем, историком, писателем Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.