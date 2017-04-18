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Пожар в гродненской школе: восстанавливать здание пока не решили

19.04.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В разгар дня 18 апреля на пульт службы МЧС по Гродно поступило сообщение от очевидца, о клубах дыма над гродненской вспомогательной школой №1. Первые пожарные расчеты прибыли по указанному адресу уже через пять минут и приступили к разведке. В учебном классе математики и информатики горела мебель и компьютеры. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

"Еще до прибытия подразделения МЧС завуч организовала эвакуацию детей и сотрудников, всего 93 человека. Из них 68 воспитанников и 25 человек преподавательского состава. Спасатели не допустили распространения пожара за пределы помещения. На ликвидацию потребовалось менее 10 минут", — рассказала Наталья Живолевская.

Пожар в гродненской школе: восстанавливать здание пока не решили
© Фото: Гродненское ОУМЧС
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Огнем повреждена отделка стен, имущество в кабинете, закопчены стены и потолок в коридоре. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. Здание школы деревянное, одноэтажное, постройки 1928 года.

На данный момент решение о восстановлении здания еще не принято. Учащиеся сгоревшей школы занимаются в соседнем учебном заведении, для них организованы классы и питание.

Комментарий официального представителя Гродненского областного УМЧС Натальи Живолевской слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Подробности о пожаре в одной из гродненских школ, в результате которого были эвакуированы 93 человека, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель...

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