На начало этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 504,7 тысячи человек. Это на 39,5 тысячи больше, чем 5 лет назад. За это время численность населения выросла в 11 районах, а в остальных — упала. При этом в лидерах по падению оказались в основном «бедные» районы. Зато выросло население областных центров и Минска. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты сказываются на численности населения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заметнее всего за последние 5 лет население сократилось в Барановичском районе (-22%). В феврале этого года район был в «середняках» по уровню зарплат. Но это скорее исключение. Большинство районов, которые оказались в лидерах по сокращению населения за последние 5 лет, по итогам февраля были в топ-30 зарплатных аутсайдеров. В их числе оказались Свислочский и Зельвенский (по -13,5%), Хотимский (-13,2%), Петриковский (-13,1%), Глусский и Шарковщинский (по -11,9%), Кореличский (-11%), Мстиславский (-10,9%), Сеннинский (-10,8%), Октябрьский (-10,7%), Лоевский и Дятловский (по -10,3%), Вороновский (-10,2%) районы.

Заметно увеличилось с 2012 года население Минского района (+24,2%) и тех, которые к нему прилегают, — Молодечненского, Логойского, Смолевичского, Дзержинского, Уздзенского. Больше стало проживающих также в Минске и во всех областных центрах.

Ожидаемо выросло население Островецкого района (+0,5%), где строят АЭС, и Мозырского (+2,7%), который регулярно входит в топ-10 самых богатых районов.

Зато в Солигорском районе, где больше всего получают, население с 2012 года сократилось на 0,4%. В Речицком, Жлобинском и Полоцком районах, которые входят в число зарплатных лидеров, также за 5 лет сократилось население.





При этом увеличилось число городских жителей — с 76% на начало 2012 года до 78% на начало нынешнего года. Население больших городов за это время также выросло — с 58 до 61%.



