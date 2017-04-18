﻿ Герои постапокалиптического боевика "Книга Илая" заговорят на белорусском языке. 21.by
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Герои постапокалиптического боевика "Книга Илая" заговорят на белорусском языке

19.04.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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Новые показы «Белорусских уик-эндов» пройдут в кинотеатре «Москва» 28, 29 и 30 апреля. На этот раз на белорусском языке заговорят герои постапокалиптического боевика «Книга Илая».


«Сусвет, перажыўшы атамную вайну, выглядае як вялікая спаленая сонцам пустыня. Людзі да смерці б’юцца за рэчы, якія раней лічыліся смеццем. Вада — найвялікшая каштоўнасць. Большасць людзей не ўмее чытаць, цывілізацыя вярнулася да амаль прымітыўнага стану. Галоўны герой — Ілай — памятае час да вайны, калі ўсё было інакш. Ён нясе кнігу, што мае сілу выправіць усё гэта. Але гэтую сілу прагнуць здабыць і іншыя, і яны не спыняцца ні перад чым, каб завалодаць ёю…»

Главные роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон, Гари Олдмен и Мила Кунис. Благодаря звездному актерскому составу, большому бюджету (80 миллионов долларов) и уникальной атмосфере, созданной в фильме, лента справедливо считается одним из ярких представителей жанра постапокалипсис в кинематографии.

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Проект «Белорусские уик-энды» при поддержке компаний Атлант Телеком и velcom предлагает показы картины на белорусском языке. Фильм озвучили: Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Дмитрий Солодуха, Анна Хитрик, Александр Молчанов, Владимир Глотов.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Показы: 28, 29, 30 апреля в 19:00.

Стоимость билетов: 5,00 рублей.

Инфолиния: +375 (17) 203−14−48 (касса), +375 29 554−34−59.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Звери».

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Новые показы "Белорусских уик-эндов" пройдут в кинотеатре "Москва" 28, 29 и 30 апреля.

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