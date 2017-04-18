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Герои постапокалиптического боевика "Книга Илая" заговорят на белорусском языке
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«Сусвет, перажыўшы атамную вайну, выглядае як вялікая спаленая сонцам пустыня. Людзі да смерці б’юцца за рэчы, якія раней лічыліся смеццем. Вада — найвялікшая каштоўнасць. Большасць людзей не ўмее чытаць, цывілізацыя вярнулася да амаль прымітыўнага стану. Галоўны герой — Ілай — памятае час да вайны, калі ўсё было інакш. Ён нясе кнігу, што мае сілу выправіць усё гэта. Але гэтую сілу прагнуць здабыць і іншыя, і яны не спыняцца ні перад чым, каб завалодаць ёю…»
Главные роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон, Гари Олдмен и Мила Кунис. Благодаря звездному актерскому составу, большому бюджету (80 миллионов долларов) и уникальной атмосфере, созданной в фильме, лента справедливо считается одним из ярких представителей жанра постапокалипсис в кинематографии.
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Проект «Белорусские уик-энды» при поддержке компаний Атлант Телеком и velcom предлагает показы картины на белорусском языке. Фильм озвучили: Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Дмитрий Солодуха, Анна Хитрик, Александр Молчанов, Владимир Глотов.
Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Новые показы "Белорусских уик-эндов" пройдут в кинотеатре "Москва" 28, 29 и 30 апреля.
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