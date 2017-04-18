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В России роль Ленина в истории как положительную оценивают уже 57% респондентов, на 17% больше, чем 11 лет назад.

Только 14% граждан выступают за снос памятников Владимиру Ленину в России, выяснил "Левада-центр". Он обрел символическое значение для россиян, говорят социологи.

Доля позитивно оценивающих роль Ленина в истории растет с каждым годом, выяснил "Левада-центр" во время опроса ко дню рождения одного из основных организаторов Октябрьской революции 1917 года (22 апреля). В 2006 году "целиком положительной" и "положительной" ее называли 11% и 29%, в 2016 году — 13% и 40%, а во время последнего опроса 15% и 41% соответственно. 17% говорят, что Ленин сыграл "скорее отрицательную" роль в истории страны, а 5% — что "резко отрицательную". 23% затрудняются ответить, сообщает «Коммерсант».

Ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров сказал, что увеличение количества граждан, считающих, что Ленин сыграл положительную роль в истории, "вполне закономерная тенденция". "В обществе происходит снижение накала противостояния по поводу событий столетней давности. Для людей Ленин остается основоположником советского периода истории, первым руководителем советского государства",— сказал господин Петров.

26% респондентов на просьбу оценить роль Ленина говорят, что память о нем сохранится, "но никто уже не пойдет по его пути", 23% говорят, что он "повел страну по пути прогресса", 21% считает, что "идеи Ленина были искажены его последователями", а 19% — что он вел людей "к светлому будущему" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 15% граждан говорят, что он вел страну "по ложному пути и это стало причиной многих несчастий и бед", а 11% — что лидер революции сам ошибся насчет коммунизма. Есть и другие ответы. Так, 6% считают, что идеи Ленина "и в будущем веке будут освещать людям дорогу к лучшей жизни".

Оставить тело Ленина в Мавзолее на Красной площади сейчас хочет 31% опрошенных. "Те, кто хотят оставить Ленина в Мавзолее, всегда в меньшинстве (в 2012 году было 25%, в 2006 — 38%). Вопрос в том, где его захоронить",— говорит замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. На Волковском кладбище в Санкт-Петербурге предлагают захоронить его 26%, у Кремлевской стены — 32% респондентов. "Чаще всего респонденты говорят о захоронении Ленина у Кремлевской стены, и это соответствует его роли в представлении граждан. Люди считают, что он сыграл большую роль, такое захоронение подчеркивает его символическую роль",— говорит социолог. "Сейчас не тот момент, чтобы предлагать радикальные, раскалывающие общество меры (в отношение Ленина.— "Ъ")",— считает Андрей Петров.

По данным опроса "Левада-центра", только 4% респондентов абсолютно согласны с утверждением, что памятники Ленину должны быть снесены, 10% "скорее согласны" с этим. Не согласны со сносом памятников 79% опрошенных, а 8% затрудняются с ответом на вопрос. По словам Алексея Гражданкина, в последние годы отношение россиян к символам советской эпохи улучшается. "Даже в Москве большинство так или иначе поддерживает возвращение памятника Железному Феликсу",— говорит социолог.