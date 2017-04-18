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В каких странах больше всего высчитывают налогов с зарплат одиноких и семейных работников

19.04.2017 12:59 — Разное | Tut.by  
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала исследование Taxing Wages 2017, согласно результатам которого 36% из суммы, выделяемой на зарплату бессемейному сотруднику, тратятся работодателем на налоги и социальные выплаты. Из получек семейных работников, как оказалось, высчитывают меньше налогов. Анализировались данные по тем странам, которые входят в эту организацию.


фото с сайта pixaby.com

В ОЭСР входит 35 стран, в том числе и наиболее развитых. Среди ее членов большинство государств ЕС, США, Австралия, Швейцария, Норвегия, Южная Корея, Япония. Штаб-квартира организации расположена в Париже.

В отчете сравнивается разница между суммой, выплаченной работодателем, и деньгами, дошедшими до кошелька работника: во сколько обходится налог на прибыль и заработную плату, а также сколько прибавляют к доходу сотрудника всевозможные льготы и скидки, сообщает Росбалт.

Больше всего государство забирало в прошлом году из зарплаты одинокого и бездетного работника в Бельгии (54%), Германии (49,4%) и Венгрии (48,2%). В Эстонии из зарплаты вычитают 38,9%, по этому показателю она занимает 16-е место. В Латвии этот показатель составляет 42,6%, в Польше — 35,8%.

Семьям с детьми повезло больше: для них применяются иные налоговые ставки. В Латвии у такого работника вычтут 31,7% (13-е место), в Эстонии — 28,1% (18-е место). Лидируют же по этому показателю Франция (40%), Финляндия (39,2%), Бельгия и Италия (по 38,6%), Греция (38,3%), Швеция (38%). В целом по странам, входящим в ОЭСР, этот показатель составляет 26,6%.

Одни из самых низких показателей по налоговой нагрузке на работодателей принадлежат Чили и Новой Зеландии — 7% и 6,2% соответственно. Именно эти страны занимают последние места в рейтинге как среди одиноких, так и семейных работников.

 
 
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Одни из самых низких показателей по налоговой нагрузке на работодателей принадлежат Чили и Новой Зеландии.

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