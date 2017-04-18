Певец Иван Дорн обнародовал видео, в котором показал, как сбривает бороду. Музыкант расставался с ней постепенно, экспериментируя по ходу с усами различной формы. Одним из экспериментов стали казацкие усы, которые примерил на себя исполнитель.





Дорн не только снял себя с казацкими усами, но также и исполнил отрывок казацкой песни из оперы «Энеида» Ивана Котляревского.

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