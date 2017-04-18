﻿ Иван Дорн сбрил бороду и спел с казацкими усами отрывок из "Энеиды". 21.by
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Иван Дорн сбрил бороду и спел с казацкими усами отрывок из "Энеиды"

19.04.2017 12:53 — Разное | Tut.by  
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Певец Иван Дорн обнародовал видео, в котором показал, как сбривает бороду. Музыкант расставался с ней постепенно, экспериментируя по ходу с усами различной формы. Одним из экспериментов стали казацкие усы, которые примерил на себя исполнитель.


Дорн не только снял себя с казацкими усами, но также и исполнил отрывок казацкой песни из оперы «Энеида» Ивана Котляревского.

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Дорн примерил казацкие усы. Видеоролик музыкант опубликовал на своем YouTube-канале.

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