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Иван Дорн сбрил бороду и спел с казацкими усами отрывок из "Энеиды"
Певец Иван Дорн обнародовал видео, в котором показал, как сбривает бороду. Музыкант расставался с ней постепенно, экспериментируя по ходу с усами различной формы. Одним из экспериментов стали казацкие усы, которые примерил на себя исполнитель.
Дорн не только снял себя с казацкими усами, но также и исполнил отрывок казацкой песни из оперы «Энеида» Ивана Котляревского.
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Дорн примерил казацкие усы. Видеоролик музыкант опубликовал на своем YouTube-канале.
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