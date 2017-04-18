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Когда нет денег на Infinity: сотрудницу минского банка подозревают в оформлении подложных кредитов

19.04.2017 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Когда нет денег на Infinity: сотрудницу минского банка подозревают в оформлении подложных кредитов

misanec.ru

Как сообщило Управление Следственного комитета по Минску, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы одного из банков Минска.

Она подозревается в хищении денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями. 

Следствием установлено, что 26-летняя минчанка, являясь специалистом по работе с физическими лицами, действуя исключительно из корыстных побуждений, оформляла от имени клиентов банка подложные договоры на предоставление различных кредитов. После чего, присваивала пластиковые карточки и использовала начисленные денежные средства по личному усмотрению: на оплату арендованной машины Infinity FX35, покупку парфюмерии, погашение задолженности по собственным кредитам.

В целях сокрытия совершаемых противоправных действий, при оформлении кредитных договоров, подозреваемая отключала в банковской программе функцию СМС-оповещения о снятии денежных средств с кредитных карточек. Кроме того, после извещения банком клиентов об имеющейся задолженности по погашению, перезванивала потерпевшим, и сообщала о произошедшем сбое в программе.

В результате противоправных действий пострадали пять человек. Сумма ущерба составила свыше 13 тыс. рублей.

 Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщило Управление Следственного комитета по Минску, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы одного из банков Минска.

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