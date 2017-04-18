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Дважды за 16 дней попавшийся пьяным за рулем житель Гродненского района на полгода лишился свободы
Суд Гродненского района приговорил мужчину, которого дважды за шестнадцать дней задержали пьяным за рулем, к лишению свободы на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Об этом
В законную силу вступил приговор в отношении жителя Гродненского района, который в середине 2016 года дважды папался сотрудникам ГАИ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— Пьяного водителя инспекторы задержали 8 сентября на парковке возле завода в деревне Пушкари, куда он приехал на работу. Мужчина рассказал, что ночью выпил три литра вина. Содержание алкоголя у него превысило предельно допустимое почти в шесть раз, — рассказали в ГАИ.
Выяснилось, что в конце августа мужчину уже задерживали пьяным за рулем. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.
На днях состоялся суд. Мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет. Mercedes, за рулем которого его два раза задерживали пьяным, конфисковали.
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Приговор вступил в законную силу.
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