Суд Гродненского района приговорил мужчину, которого дважды за шестнадцать дней задержали пьяным за рулем, к лишению свободы на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





В законную силу вступил приговор в отношении жителя Гродненского района, который в середине 2016 года дважды папался сотрудникам ГАИ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— Пьяного водителя инспекторы задержали 8 сентября на парковке возле завода в деревне Пушкари, куда он приехал на работу. Мужчина рассказал, что ночью выпил три литра вина. Содержание алкоголя у него превысило предельно допустимое почти в шесть раз, — рассказали в ГАИ.

Выяснилось, что в конце августа мужчину уже задерживали пьяным за рулем. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

На днях состоялся суд. Мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет. Mercedes, за рулем которого его два раза задерживали пьяным, конфисковали.