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В Нацбанке рассказали, откуда деньги на погашение долга за газ

19.04.2017 13:17 — Разное | БДГ  
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Погашение Беларусью долга за поставки российского газа в размере 726,2 млн долларов не приведет к снижению золотовалютных резервов страны.

Как заявил 19 апреля на конференции "Цифровой банкинг" в Минске первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный, резервы не снизятся, потому что Нацбанк работает над тем, чтобы использовать другие инструменты привлечения ресурсов, передает БелаПАН.

«Облигации выпускаем; Министерство финансов тоже работает на рынках. Поэтому резервы не снизятся, все будет нормально», — сказал Надольный.

По его словам, деньги были направлены частично из ЗВР, частично — из текущей ликвидности, которая не относится к резервным активам, поэтому недостаток, который ушел из резервов, удастся компенсировать.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились. Россия даже резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года. При этом в начале газового конфликта премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что цена российского газа для нас должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров.

В итоге конфликт затянулся более чем на год, пока на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, не были урегулированы все вопросы по поставкам нефти и газа. При этом белорусская сторона полностью признала и погасила газовый долг, который превысил 700 млн долларов, а цены на газ для Беларуси в 2018 году снизится только до 129 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Погашение Беларусью долга за поставки российского газа в размере 726,2 млн долларов не приведет к снижению золотовалютных резервов страны.

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