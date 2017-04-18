Погашение Беларусью долга за поставки российского газа в размере 726,2 млн долларов не приведет к снижению золотовалютных резервов страны.

Как заявил 19 апреля на конференции "Цифровой банкинг" в Минске первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный, резервы не снизятся, потому что Нацбанк работает над тем, чтобы использовать другие инструменты привлечения ресурсов, передает БелаПАН .

«Облигации выпускаем; Министерство финансов тоже работает на рынках. Поэтому резервы не снизятся, все будет нормально», — сказал Надольный.

По его словам, деньги были направлены частично из ЗВР, частично — из текущей ликвидности, которая не относится к резервным активам, поэтому недостаток, который ушел из резервов, удастся компенсировать.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия даже резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года. При этом в начале газового конфликта премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что цена российского газа для нас должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров.