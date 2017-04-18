﻿ Ставка рефинансирования в Беларуси может снижаться и дальше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ставка рефинансирования в Беларуси может снижаться и дальше

19.04.2017 12:37 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Национальный банк Беларуси не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году.

Как напомнил 19 апреля первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный, в 2017 году было запланировано снизить ставку до 14-17%.

"Мы пока в этом коридоре, даже уже на нижней границе коридора. Посмотрим, как будет вести себя инфляция. Пока условия позволяют вернуться к этому вопросу в течение года. Возможно, будут еще определенные шаги по снижению ставки", - сказал он, передает БелТА.

Напомним, что правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых. Такое решение в Нацбанке объяснили тем, что инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось, сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения, на внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты.

Ранее ставка рефинансирования в этом году уменьшилась 18 января – с 18% до 17%, а затем с 15 февраля – с 17% до 16% годовых, с 15 марта – с 16% до 15% годовых.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Падлетак лёг паміж рэйкамі перад электрычкай дзеля эфектнага відэа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика