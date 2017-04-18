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Ставка рефинансирования в Беларуси может снижаться и дальше
Национальный банк Беларуси не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году.
Как напомнил 19 апреля первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный, в 2017 году было запланировано снизить ставку до 14-17%.
"Мы пока в этом коридоре, даже уже на нижней границе коридора. Посмотрим, как будет вести себя инфляция. Пока условия позволяют вернуться к этому вопросу в течение года. Возможно, будут еще определенные шаги по снижению ставки", - сказал он, передает
Напомним, что правление Национального банка Беларусь
Ранее ставка рефинансирования в этом году
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Национальный банк Беларуси не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году.
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