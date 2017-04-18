Национальный банк Беларуси не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году.

Как напомнил 19 апреля первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный, в 2017 году было запланировано снизить ставку до 14-17%.

"Мы пока в этом коридоре, даже уже на нижней границе коридора. Посмотрим, как будет вести себя инфляция. Пока условия позволяют вернуться к этому вопросу в течение года. Возможно, будут еще определенные шаги по снижению ставки", - сказал он, передает БелТА .

Напомним, что правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых. Такое решение в Нацбанке объяснили тем, что инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось, сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения, на внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты.