Действительно, в день 19 апреля 1563 года в Москве Иван Федоров и Петр Мстиславец начали работу над первым точно датированным русским изданием — книгой "Апостол", рассказала на радио Sputnik Беларусь научный сотрудник центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси Ольга Губанова.

"Иван Фёдоров часть подписывался как "московитянин". Возможно, это указание на его происхождение, то есть откуда он был родом. По другой версии, это указание на то, что первая книга "Апостол" была издана именно в Москве", — рассказала Губанова.

Интересная и история самой типографии. По некоторым сведениям, ее основал царь Иван Грозный и для начала работ приглашал туда иностранных мастеров.

"До того момента, как была организована эта типография, существовали и другие анонимные типографии, сведения о которых сегодня не сохранились. Для изданий этого периода характерно отсутствие титульного листа и выходных сведений, поэтому не сохранились указания на печатных мастеров и какие-то географические места и даты.

Предположительно, развитие книгопечатания в Москве началось в 1552 году, и для организации работы по просьбе Ивана Грозного из Дании был действительно приглашен типограф Ганс Миссингейм. Но за определенный период времени появились и местные мастера, имена которых и вошли в историю.

"Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в московской типографии были изданы 3 книги, это "Апостол" и чуть позже "Часовник" в двух переизданиях. Эта книга была очень востребована для обучения грамоте. И после этого Федоров и Мстиславец покинули Москву", — уточнила сотрудник библиотеки.

Собеседница Sputnik рассказала и о том, что в послесловии к львовскому переизданию "Апостола" 1573 года Иваном Федоровым изложена вся история возникновения книгопечатания, которую сегодня исследователи считают первым летописным документом, посвященным изданию книг.

"Там Федоров рассказывает, как возникла московская типография, и как события развивались дальше. И там он говорит о том, что действительно недоброжелатели обвинили их в ереси и всячески преследовали, поэтому издатели и вынуждены были покинуть Москву", — рассказала Губанова.

После того, как Москва осталась позади, какое-то время Федоров и Мстиславец продолжали работать вместе. Они переехали в имение Заблудов в Вильне по приглашению Григория Хаткевича, который поставил цель организовать типографию и выпускать в ней православные книги. Там появилось "Заблудовское Евангелие", и уже после этого дороги Федорова и Мстиславца разошлись.

"В 1572 году Федоров направился во Львов, и там местные помещики помогли ему организовать первую типографию в Украине. И спустя два года во Львове появилось переиздание московского "Апостола", и там же была издана "Азбука", это первый известный восточнославянский учебник грамматики", — рассказала Губанова.

Полную версию беседы с научным сотрудником центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси Ольгой Губановой слушайте на радио Sputnik Беларусь.