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Три футболиста "Баварии" ворвались в судейскую после матча с "Реалом", их выдворяла полиция

19.04.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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Три футболиста «Баварии» — Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тиаго Алькантара — после проигранного в овертайме четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» ворвались в судейскую комнату, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sport.es.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

По информации источника, игроки вбежали в раздевалку судей и оскорбили арбитров. Отмечается, что футболистов вывела полиция, чтобы предотвратить конфликт.

После матча возникло много споров по поводу решения судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи об удалении Видаля и двух голов Роналду из офсайда.

— Когда «Реал» испугался, началось шоу арбитра. В Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно. Мы ощутили это сполна, и у нас есть вопросы. Мы хотели пройти дальше, и нас сильно раздражает то, что судьбу матча такого уровня решил судья. Он наделал кучу ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов. Когда вас так унижают, с этим очень трудно смириться. Это очень сильно злит, — приводит The Guardian слова Артуро Видаля, получившего красную карточку на 84-й минуте.

А бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак предложил назначить переигровку матча.

— Скандал — нет красной карточки. Еще один скандал! Метровый офсайд! Может, действительно надо назначить переигровку? — написал Михаэль Баллак в своем твиттере.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге бы более сдержан в оценках, но также заронул судейскую тему.

— Это был невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент.

Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовским и Нойером.

К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра, — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

 
 
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Три футболиста "Баварии" - Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тиаго Алькантара - после проигранного в овертайме четвертьфинального матча Лиги чемпионов против...

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