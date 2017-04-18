Три футболиста «Баварии» — Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тиаго Алькантара — после проигранного в овертайме четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» ворвались в судейскую комнату, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sport.es .



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

По информации источника, игроки вбежали в раздевалку судей и оскорбили арбитров. Отмечается, что футболистов вывела полиция, чтобы предотвратить конфликт.

После матча возникло много споров по поводу решения судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи об удалении Видаля и двух голов Роналду из офсайда.

— Когда «Реал» испугался, началось шоу арбитра. В Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно. Мы ощутили это сполна, и у нас есть вопросы. Мы хотели пройти дальше, и нас сильно раздражает то, что судьбу матча такого уровня решил судья. Он наделал кучу ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов. Когда вас так унижают, с этим очень трудно смириться. Это очень сильно злит, — приводит The Guardian слова Артуро Видаля, получившего красную карточку на 84-й минуте.

А бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак предложил назначить переигровку матча.

— Скандал — нет красной карточки. Еще один скандал! Метровый офсайд! Может, действительно надо назначить переигровку? — написал Михаэль Баллак в своем твиттере .

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге бы более сдержан в оценках, но также заронул судейскую тему.

— Это был невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент.

Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовским и Нойером.

К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра, — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».