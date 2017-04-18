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Финансовая милиция предотвратила нанесение крупного ущерба одному из госпредприятий

19.04.2017 13:19 — Разное | Ежедневник  
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Финансовая милиция предотвратила нанесение крупного ущерба одному из госпредприятий

anews.com

Речь идет о сумме в 116 тыс. рублей.

Как сообщает Комитет госконтроля, после вмешательства управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску был предотвращен ущерб государственному предприятию, являющемуся крупным производителем бытовой техники, на сумму 116 тыс. рублей. 

Данное государственное предприятие обратилось с заявлением в финансовую милицию, в котором сообщило о незаконном завладении собственным имуществом одной из частных компаний, которая на протяжении нескольких лет являлась в г. Минске субъектом ее товаропроводящей сети. Должностные лица этой дилерской компании отказались исполнять взятые на себя договорные обязательства по оплате части поставленной в их адрес продукции. При этом они попытались вывести собственные активы, объявить предприятие банкротом и таким образом не рассчитываться с поставщиком бытовой техники. 

С этой целью ими был заключен ряд фиктивных договоров с подконтрольными организациями, в которых данные должностные лица являлись учредителями. На подконтрольные компании были выведены активы предприятия. 

Финансовой милицией в ходе рассмотрения обращения государственного предприятия – производителя бытовой техники была собрана доказательная база совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) УК Республики Беларусь. Проведенная специалистами финансово-экономическая экспертиза установила криминальный характер сделок частной структуры с аффилированными субъектами хозяйствования, которые изначально заключались их руководителями на заведомо невыгодных условиях с целью ухудшения финансового положения организации и ее дальнейшего банкротства, последствием которого стал бы не расчет с кредитором в сумме более 116 тыс. рублей. 

В ходе расследования уголовного дела подозреваемые признали свою вину, а также в полном объеме возместили ущерб государственной компании-производителю.  

 
Теги: Минск
 
 
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