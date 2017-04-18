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Как снижалась и повышалась ставка рефинансирования в Беларуси
19.04.2017 13:44 — Разное | Sputnik Беларусь
С 19 апреля белорусский Нацбанк вновь снижает ставку рефинансирования до 14% годовых.
Это уже четвертое снижение ставки в 2017 году. И не последнее, отмечают эксперты. В свою очередь Нацбанк обещает, что
В своей инфографике Sputnik проследил, как менялась ставка рефинансирования с 1991 года по настоящее время.
Между тем, Беларусь в полном объеме рассчиталась по текущим валютным обязательствам, при этом сохранила золотовалютные резервы на уровне 5 миллиардов долларов (с начала года рост на 88,9 миллиона долларов). Инфляция замедляется и находится в прогнозных параметрах — 1,7% при прогнозе на I квартал не более 4,8%.
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Изменение ставки рефинансирования в Беларуси с момента обретения республикой независимости по настоящее время – в инфографике Sputnik.
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