Молодой предприниматель и писатель, родившийся в Лондоне, но уже несколько лет живущий в Минске, решил приобрести квартиру в солнечном европейском городе. Выбор пал на Барселону — помимо удачного транспортного сообщения с Беларусью, столица Каталонии — сочетание интересной архитектуры, моря, европейского менталитета, удобной инфраструктуры. И количество солнечных дней здесь, в отличие от дождливого Лондона или даже Минска, в разы больше.





О проекте

Место: Барселона, Испания

Год: 2016

Площадь: 128 кв. м, вместе с террасой — 180 кв. м

Авторы проекта: Маша Степанова и Лиля Кощеева

Фото: Jordi Folch

Создать интерьер квартиры вблизи парка Диагонал Мар хозяин доверил своим минским друзьям — дизайнерам Маше Степановой и Лиле Кощеевой. Для девушек это оказалось непростой, но вдохновляющей задачей. «С владельцем квартиры мы познакомились еще в Беларуси, — рассказывают авторы проекта. — Работа позволяет ему много путешествовать и раз в месяц-два вместе с женой он приезжает в Барселону. Теперь у него здесь появился собственный уютный дом».





Между собой дизайнеры прозвали это место «домом солнца»: поскольку окна квартиры выходят на три стороны, здесь можно встречать и провожать солнце.





Впрочем, воздушная и просторная обстановка — заслуга авторов проекта. Изначальная планировка дробила квартиру в 128 кв. м на небольшие комнаты, которые Маша и Лиля решили объединить, образовав три спальни и просторную кухню-гостиную.





«В интерьере все способствует проникновению солнечных лучей: стеклянные и стальные конструкции, зеркала, минималистичный декор, изящная мебель на тонких ножках — здесь даже светильники не бросают тень», — рассказывает Маша.





Обратите внимание: В проекте предусмотрена защита от солнца, когда это необходимо — есть шаттерсы, блокирующие свет, и шаттерсы на террасе, регулирующиеся по наклону. С террасы, опоясывающей квартиру по периметру, в любое время дня открывается потрясающий вид.

«По просьбе заказчика мы объединили помещения спальни и санузла — стеклянная конструкция душевой слегка выходит за границы ванной комнаты. Прозрачное стекло позволяет солнечному свету проникать в ванную, а хозяевам — любоваться линией горизонта и пейзажами города, — рассказывают авторы. — Стоять обнаженным перед огромным городом — необычное ощущение».

По цветовой гамме ограничений не было. Маша и Лиля выбрали оттенки, отталкиваясь от вида за окном. Небесно-голубой и чистый белый цвет облаков нашли отражение в палитре интерьера.





Трудностей было немного, дизайнерам, скорее, нужно было привыкнуть к местным особенностям. «И конечно, мы не сразу привыкли к темпу работы, — вспоминает Лиля. — Кроме двухчасового обеда здесь существует такое понятие, как получасовой перерыв на завтрак. По воскресеньям и многочисленным праздникам в Барселоне никто не работает. Однажды я прилетела на неделю решать рабочие вопросы, и четыре дня из семи оказались выходными».





«В результате процесс ремонта занял полгода».













Что касается климата, то единственной сложностью оказался… ветер. Зимой ветер такой силы, что страшно выйти на террасу. Потому мебель выбрали изящную, но устойчивую и тяжелую. Еще в Барселоне нет центрального отопления, поэтому, когда наступают холода или промозглые дни, комфортная температура в квартире обеспечивается кондиционером.





«По просьбе заказчика мы объединили кухню и гостиную в одно большое пространство и полностью оснастили кухню, — рассказывает Маша. — Заказчики любят домашнюю еду и любят готовить из местных продуктов».





Изначально для кухни планировалась другая цветовая гамма. Но когда нашли оникс нежного оттенка, словно окрашенного лучами закатного солнца, всю концепцию выстроили на его основе.

«Все материалы в квартире натуральные, дорогие, а зачастую и просто шикарные, — отмечают дизайнеры. — Камень, дерево, мрамор, стекло. Стены украсили работы современного испанского художника Хон Эррацу (Jon Errazu)».





Из двух соседних комнат сделали гостевую спальню и медиа-пространство.



«Многие испанцы оставляют гостиную без телевизора, предпочитая общаться с семьей и друзьями, а для просмотра футбола и фильмов отводят маленькую комнату. Мы поступили также, — поясняет Маша. — И объединили ее с гостевой спальней».









Как ни странно, самым сложным оказалось не согласование перепланировки, а согласование установки джакузи на террасе. «В Испании терраса считается общей домовой территорией, хотя выход на любую из них имеет только владелец, — говорит Лиля. — Но усилия того стоили: теперь, лежа в джакузи, можно провожать солнце. А закаты здесь фантастические!»