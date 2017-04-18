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Volkswagen "под напряжением": концепт I.D. Crozz показал дизайн электрического "паркетника"

19.04.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
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Наряду со Skoda схожий по духу экспериментальный кроссовер на электротяге в Шанхай привез и материнский концерн Volkswagen — I.D. Crozz, который стал уже третьим по счету представителем пока что концептуального электромобильного семейства I.D. после показанной минувшей осенью в Париже «пятидверки» и минивэна Buzz, представленного в начале года в Детройте.


Пикантный момент — в облике I.D. Crozz угадываются черты Tesla Model X, хотя ни о каком пиратстве, разумеется, речи не идет. По внутреннему объему шоу-кар длиной 4,63 м, как отмечают в Volkswagen, сопоставим с длиннобазным Tiguan Allspace, при этом доступ на галерку облегчают сдвижные задние двери.


Силовая установка I.D. Crozz — это пара электродвигателей суммарной мощностью 306 л.с. Как и у Skoda Vision E, с которой I.D. Crozz роднит модульная электрическая «тележка» MEB, запас электрохода на одной зарядке по паспорту достигает 500 км. На набор первой «сотни» требуется менее шести секунд.


Концептуальный кроссовер под завязку нашпигован передовой электроникой, а вдобавок оснащен автопилотом: для слежения за дорожной обстановкой используются камеры, лазерные сканеры, ультразвуковые датчики и радары. Для включения автономного режима достаточно легкого нажатия на фирменный логотип на руле, который скрывается в недрах передней панели. По словам представителей Volkswagen, доводка автопилота до серийного вида займет немало времени — автомобили марки им планируется оснащать в 2025 году.


Созданное по мотивам шанхайского концепта электрическое купе-SUV, как обещают в Volkswagen, выйдет на рынок в 2020 году наряду с остальными представителями I.D.-семейства.

 
 
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Созданное по мотивам шанхайского концепта электрическое купе-SUV, как обещают в Volkswagen, выйдет на рынок в 2020 году наряду с остальными представителями I.D.-семейства.

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