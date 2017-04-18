Депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли 19 апреля в первом чтении поправки в некоторые законы Беларуси по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых и спортивных соревнований.

Документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях временным запретом на посещение стадионов для болельщиков за мелкое хулиганство, причинение телесных повреждений, распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики, передает БелТА .

Срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет. Предусмотрена ответственность и за его нарушение. Составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение запрета на посещение стадионов предлагается возложить на сотрудников органов внутренних дел.

Решение о назначении административного запрета будут принимать судами. Список фанатов, которым запрещено появляться на стадионах, будет размещаться в открытом доступе на сайте МВД. Информация о фанате-хулигане будет вноситься в черный лист в течение пяти суток со дня вступления в законную силу постановления. По истечении срока действия запрета болельщик будет из этого списка исключаться. Запрет будет действовать и на болельщиков-иностранцев.

Замминистра внутренних дел Николай Мельченко, который представлял в Овальном зале поправки, также пообещал рассмотреть предложение депутатов о введении в Беларуси паспорта болельщика. По его словам, в России, например, паспорта болельщиков уже выдаются.

Говоря о том, как милиция будет пресекать попытки фанатов-хулиганов попасть на спортивные соревнования вопреки запрету, замглавы МВД пояснил, что правоохранители будут использовать фотоматериалы и вести учет тех, кто попал под действие запрета. Также на некоторых аренах установлены системы видеомониторинга, которая позволяет идентифицировать человека, на которого наложен запрет.

В свою очередь министр спорта и туризма Александр Шамко заявил, что спортивные объекты не понесут дополнительных затрат после введения административного запрета. По его словам, эти вопросы будут решаться планово, при модернизации, реконструкции и так далее. "Не думаю, что после принятия этого законопроекта начнется какой-то огульный недопуск на стадионы. Наоборот, присутствие этой нормы должно явиться профилактической мерой для агрессивно настроенных болельщиков", - сказал он.

Также депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о физкультуре и спорте, которым впервые на законодательном уровне определяется правовой статус болельщиков. Министр отметил, что это будет способствовать усилению их правовой защищенности.