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В Нацбанке рассказали, откуда деньги на погашение долга за газ
Погашение Беларусью долга за поставки российского газа в размере 726,2 млн долларов не приведет к снижению золотовалютных резервов страны.
Как заявил 19 апреля на конференции "Цифровой банкинг" в Минске первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный, резервы не снизятся, потому что Нацбанк работает над тем, чтобы использовать другие инструменты привлечения ресурсов, передает
«Облигации выпускаем; Министерство финансов тоже работает на рынках. Поэтому резервы не снизятся, все будет нормально», — сказал Надольный.
По его словам, деньги были направлены частично из ЗВР, частично — из текущей ликвидности, которая не относится к резервным активам, поэтому недостаток, который ушел из резервов, удастся компенсировать.
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
В итоге конфликт затянулся более чем на год, пока на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, не были
Между тем если на погашение долга “ушла” валюта из собственных резервов, а российский кредит в $1 млрд так и останется в статусе “обещанного”, как и помощь от ЕФСР, банкротства белорусской экономической модели в виде дефолта (отказа платить по долгам)
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Погашение Беларусью долга за поставки российского газа в размере 726,2 млн долларов не приведет к снижению золотовалютных резервов страны.
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