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Рябов: холода и дожди в Беларуси продлятся до конца апреля

19.04.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Синоптики призывают сохранять спокойствие: осталось подождать совсем немного, и скоро в нашу страну придет теплая весенняя погода. Но пока до конца недели сохранится не просто прохлада, к ней добавятся дожди. Начиная с пятницы, холодный антициклон начнет смещаться к югу, а с северо-запада Европы через нашу территорию пройдут атмосферные фронты.

Утром в пятницу в северо-западных районах, а днем и в центральных районах Беларуси ожидаются дожди, иногда и с мокрым снегом. Ожидается и порывистый ветер до 15-18 м/с.

"В субботу ожидается довольно-таки ненастная погода. Ее будет определять циклон с центром над Скандинавией. По многим районам республики кратковременные дожди, днем по северо-западу — с мокрым снегом. На большей части территории страны ожидается сильный порывистый ветер, на пятницу и субботу действует штормовое предупреждение", — сказал Рябов.

Рябов: холода и дожди в Беларуси продлятся до конца апреля
© Фото: Александр Попко ВКонтакте
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Начиная с Радуницы 25 апреля, в Беларусь придут теплые массы воздуха, температура воздуха начнет повышаться, и уже во вторник следующей недели температура по стране составит от +10 до +17 градусов. В дальнейшем температура будет повышаться, и в последней пятидневке апреля установится теплая и комфортная погода, хотя без кратковременных дождей все равно не обойдется.

Замерзшие ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев попытались вместе с Дмитрием Рябовым заглянуть и в май. Здесь, по словам Дмитрия Рябова, гораздо больше поводов для оптимизма, хотя осадки сохранятся на стандартном для этого месяца уровне.

"По предварительному прогнозу получается, что май будет немного теплее обычного, среднемесячная температура предполагается на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений. Не исключены и короткие периоды прохладной погоды", — заметил Рябов.

Не стоит забывать, что традиционно в мае возрастает грозовая активность, напомнил Рябов. Вместе с грозами ожидаются ливни, шквалы, также возможен и град. Но синоптик пожелал всем не отчаиваться и быть оптимистичнее, ведь до лета остался всего 41 день.

Полную версию беседы о погоде с Дмитрием Рябовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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О погоде до конца текущей недели и прогнозах на май на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по...

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