29 апреля круизный теплоход "Белая Русь" отправится из Бреста с первыми туристами, которые давно уже приобрели билеты "все включено" и ждут новых впечатлений — им обещают показать Беларусь такой, какая она есть. Днем он будет останавливаться в портах белорусских местечек на время экскурсий для пассажиров, а ночью форсировать Буг, Мухавец, Пину и Припять — реки Днепровско-бугского канала.

На теплоходе — 16 кают на 35 человек. Люксовые каюты носят имена белорусских писателей Янки Купалы и Якуба Коласа. Круизный теплоход — детище судостроительно-судоремонтного завода, под него адаптировали техническое судно ОС-2, которое не использовалось несколько лет. Однако маршрут разрабатывали российские партнеры, они же занимались продвижением круиза. Путевка для жителя стран СНГ и Грузии в июле-августе обойдется, в зависимости от каюты, от 350 долларов в номере эконом на нижней палубе до 2316 долларов, если одному снимать двухместный люкс.