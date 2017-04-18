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Тест-драйв "Белой Руси": первый круизный теплоход спустили на воду

19.04.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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29 апреля круизный теплоход "Белая Русь" отправится из Бреста с первыми туристами, которые давно уже приобрели билеты "все включено" и ждут новых впечатлений — им обещают показать Беларусь такой, какая она есть. Днем он будет останавливаться в портах белорусских местечек на время экскурсий для пассажиров, а ночью форсировать Буг, Мухавец, Пину и Припять — реки Днепровско-бугского канала.

Главными покупателями туров по Полесью на теплоходе стали россияне — читайте на Sputnik>>

На теплоходе — 16 кают на 35 человек. Люксовые каюты носят имена белорусских писателей Янки Купалы и Якуба Коласа. Круизный теплоход — детище судостроительно-судоремонтного завода, под него адаптировали техническое судно ОС-2, которое не использовалось несколько лет. Однако маршрут разрабатывали российские партнеры, они же занимались продвижением круиза. Путевка для жителя стран СНГ и Грузии в июле-августе обойдется, в зависимости от каюты, от 350 долларов в номере эконом на нижней палубе до 2316 долларов, если одному снимать двухместный люкс.

 
Теги: Брест
 
 
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Теплоход "Белая Русь" отправился в тур по Полесью. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит первый круизный теплоход и как его спускали на воду.

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