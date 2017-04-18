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Тест-драйв "Белой Руси": первый круизный теплоход спустили на воду
19.04.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
29 апреля круизный теплоход "Белая Русь" отправится из Бреста с первыми туристами, которые давно уже приобрели билеты "все включено" и ждут новых впечатлений — им обещают показать Беларусь такой, какая она есть. Днем он будет останавливаться в портах белорусских местечек на время экскурсий для пассажиров, а ночью форсировать Буг, Мухавец, Пину и Припять — реки Днепровско-бугского канала.
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