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В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу козлами и баранами

19.04.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Зимбабвийским школам разрешили принимать в качестве оплаты за обучение домашний скот. Эта мера должна помочь малоимущим семьям. Об этом заявил министр образования страны Лазарус Докора, сообщает BBC News.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Василий Федосенко, Reuters.

По его словам, в вопросе оплаты за обучение нужно проявлять гибкость — кроме коз и овец, школы могут также принимать в виде оплаты услуги и работы, выполняемые родителями учеников.

Как ожидается, оплата в виде услуг будет пользоваться большей популярностью в городских школах, в то время как домашним скотом будут расплачиваться в основном жители сельских районов.

Ранее зимбабвийцам разрешили расплачиваться домашним скотом при выплате банковских кредитов.

В ноябре 2016 года правительство Зимбабве провело эмиссию собственных банкнот, вызванную нехваткой долларов США, которые служат в стране официальным средством расчета. Но в стране наблюдается нехватка наличности. Чтобы получить деньги в отделениях банков, зимбабвийцам приходится часами стоять в очередях.

Зимбабве в последние годы переживает острый финансовый кризис.

 
 
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Ранее зимбабвийцам позволили расплачиваться домашним скотом при выплате банковских кредитов.

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