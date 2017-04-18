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Латинская Америка уже давно имеет репутацию региона с самым высоким рейтингом насилия и жестокости в городах. В этом году из 50 городов, вошедших в рейтинг самых жестоких, 43 города расположены в Латинской Америке.

Из них 19 — в Бразилии, 8 — в Мексике и 7 — в Венесуэле. Четырьмя городами представлены в списке США, тремя — ЮАР.

Насилие и убийства в регионе в основном связаны с наркотрафиком и войной преступных группировок, а также с политической нестабильностью и высоким уровнем бедности населения, что усугубляется низким экономическим ростом, сообщает "Вести экономика" .

В рейтинг вошли города с населением свыше 300 тысяч человек. Сюда не входят зоны боевых действий или города, данные по которым по какой-то причине являются недоступными. Поэтому многие опасные города не оказались в рейтинге этого года. В целом рейтинг составлен на основе числа насильственных смертей на 100 тысяч человек.

Представляем топ-10 самых жестоких и опасных городов мира

1. Каракас, Венесуэла. 130,35 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Каракас — столица Венесуэлы. Долгое время не было известно точных данных по насильственным преступлениям в Каракасе, однако в 2016 году правительство выпустило официальные данные. В результате Каракас занял первое место в рейтинге самых жестоких городов мира.

2. Акапулько, Мексика. 113,24 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Является административным центром одноименного муниципалитета. В настоящее время — популярный среди мексиканцев курорт, известный своей насыщенной ночной жизнью. Вот уже более года в Акапулько бушуют войны наркокартелей, что привело к резкому росту численности убийств в городе.

3. Сан-Педро-Сула, Гондурас. 112,09 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Сан-Педро-Сула — второй по величине город Гондураса после Тегусигальпы. Город считается одним из самых опасных населенных пунктов на Земле.

4. Дистрито-Сентраль, Гондурас. 85,09 насильственных смертей на 100 тысяч человек

5. Сьюдад-Виктория, Мексика. 84,67 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Сьюдад-Виктория — город в Мексике, административный центр штата Тамаулипас.

6. Матурин, Венесуэла. 84,21 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Город Матурин является административным центром венесуэльского штата Монагас.

7. Сан-Сальвадор, Сальвадор. 83,39 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Сан-Сальвадо́р — столица и крупнейший город государства Сальвадор.

8. Сьюдад-Гуаяна, Венесуэла. 82,84 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Сьюдад-Гуаяна — город на северо-востоке Венесуэлы, штат Боливар. Население — 940 тысяч жителей. Сьюдад-Гуаяна — крупнейший город штата, в нем проживает около половины его населения.

9. Валенсия, Венесуэла. 72,02 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Валенсия — город на севере Венесуэлы. Столица и крупнейший город штата Карабобо.

10. Натал, Бразилия. 69,56 насильственных смертей на 100 тысяч человек

Натал — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.