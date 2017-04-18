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Армия США испытала бронетранспортер с боевым лазером

19.04.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Министерство обороны США провело испытания бронемашины Mobile High Energy Laser (MEHEL), оборудованной высокоэнергетическим боевым лазером, сообщает портал The Drive.


Фото: thedrive.com

Тестирование происходило в рамках специальных учений Maneuver Fires Integrated Experiment (MFIX) в Форт Силл в Оклахоме, которые проходили с 3 по 17 апреля.

На них MEHEL вел огонь по небольшим четырехмоторным квадрокоптерам и другим дистанционно-управляемым целям. Капитан Тео Клейзордж, который командовал бронемашиной, отметил, что результат, достигнутый в ходе стрельб, превзошел все ожидания военных.

Тео рассказал, что его экипаж уничтожил около 50 беспилотников. За каждый на корпус поместили по специальной наклейке на корпусе, которые добавили к полученным ранее за стрельбы на полигоне в Нью-Мексико.


Фото: thedrive.com

MEHEL построен на базе бронетранспортера Stryker. БТР оснащен дизельным двигателем мощностью 350 лошадиных сил, управление машиной облегчает автоматическая шестиступенчатая коробка передач.

Броня Stryker обеспечивает круговую защиту от поражения 14,5-миллиметровыми бронебойными пулями и осколками 155-миллиметровых снарядов. Основное вооружение — 12,7-миллиметровый пулемет M2 или 7,62-миллиметровый пулемет M240, а также 40-миллиметровый автоматический гранатомет Mk19.

Теперь к этому набору добавился и боевой лазер мощностью пять киловатт, способный уничтожать дроны, снаряды и самодельные взрывные устройства, а также легкие самолеты и вертолеты.

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MEHEL вел огонь по небольшим четырехмоторным квадрокоптерам и другим дистанционно-управляемым целям.

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