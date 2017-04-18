Уже завтра в Минске стартует «Фэст экскурсаводаў» , основные экскурсии которого пройдут 22−23 апреля. На это время запланировано около 150 мероприятий. Мы выбрали 15 лучших.



Фото: Валентин Михальцов

«Фэст экскурсаводаў» традиционно приурочен к Международному дню памятников и исторических мест (18 апреля) и проводится в ближайшие к этой дате выходные. В этом году минчанам предлагаются не только традиционные походы по центру города, но и тематические экскурсии по столичным граффити, например. Благодаря таким экскурсиям горожане узнают об истории тех мест, возле которых они живут. Фестиваль преследует и глобальную цель — активизация «творческой жилки» экскурсионного дела в Беларуси.

Посмотреть полный список экскурсий и записаться на них можно тут.

Топ-15 самых интересных экскурсий

21 апреля

Завулак Паўночны: паміж мінулым і будучым

Когда: 21 апреля, 18.00.

Паўночны завулак — частка мінскага прадмесця Пляшчанка. У пач. ХХ ст. на гэтым месцы з’явіліся першыя дамы чыгуначнікаў, якія ў большасці захаваліся да цяперашняга часу. Сёння каля завулка будуецца метро, а тэрыторыя побач разглядаецца як інвестыцыйная пляцоўка. Падчас экскурсіі мы паразмаўляем пра мінулае і сучаснае жыццё завулка і паспрабуем зазірнуць у будучае.

Мінск медычны 100 год таму

Когда: 21 апреля, 19.00.

Медыцынскія ўстановы дарэвалюцыйнага Мінска, некаторыя дзіўныя спосабы лячэння, традыцыі гігіены і дабрачыннасці.

Районы, кварталы: история минского Уручья

Когда: 21 апреля, 20.00.

Уручье сегодня — это престижный и большой район города. Однако изначально он был всего лишь небольшой деревней на пути в Борисов. Но и тут есть интересные факты. Например, знали ли вы, что район принадлежал когда-то Радзивилам? Нет?! Тогда срочно на экскурсию, где вы узнаете не только какие баталии проходили вокруг этой деревни, но и историю становления современного Уручья.

22 апреля

Менскія некропалі: Кальварыя

Когда: 22 апреля, 11.00, 23 апреля, 11.00.

Гэтая экскурсія пазнаёміць вас з самымі старымі менскімі могілкамі. Старажытны каталіцкі некропаль хавае ў сабе нямала таямніц — манументальная ўязная брама, велічны касцёл, загадкавыя склепы, шляхецкія пахаванні, прывід Белай Панны… Тут пахаваны вядомыя беларусы з цікавымі і гераічнымі лёсамі, сярод якіх: Ян-Баляслаў Луцкевіч — удзельнік паўстання Каліноўскага і бацька знакамітых Яна і Антона; Вацлаў Іваноўскі - стваральнік выдавецкай суполкі «Загляне сонца і ў наша ваконца» і міністар асьветы БНР; Ян Дамель — мастак, прадстаўнік мастацкай школы Віленскага ўніверсітэту; Аляксандар Сіпайла — каталіцкі святар, якога сучаснікі шанавалі як святога; Янка Лучына — паэт і першы беларускамоўны менскі пясняр. Гэтае месца вартае таго, каб яго наведаць і, зазірнуўшы ў мінулае, аддаць даніну павагі тым людзям, якія стваралі гісторыю Мінска і Беларусі, а цяпер спачываюць тут.

Сто трыццаць год кручэння педаляў: роварная гісторыя Мінска (з наведваннем завода «Мотавела»)

Когда: 22 апреля, 11.00.

З 1880-х гг. у Мінску ровар пачынае набываць усё большую папулярнасць. Ён становіцца моднай забаўкай, элементам шоў, спартовай прыладай, і крыху пазней — сродкам транспарту. У горадзе з’яўляюцца свае велагероі, а гарадскія ўлады публікуюць першыя правілы руху на двух колах, спрабуючы гэтым загасіць іх запал. У сярэдзіне ХХ ст. горад саспявае да ўтварэння свайго велазаводу, нягледзячы на паваенную нястачу — надае ўвагу вырабу ровара… Маршрут закранае найбольш знакавыя мясціны «роварнай» гісторыі Мінска, сярод якіх — завод «Мотавела», наведванне якога стане сапраўднай разынкай экскурсіі.

Уютный проспект Независимости: дух 1960-ых (Экскурсія для інвалідаў-калясачнікаў)

Когда: 22 апреля, 11.00.

Участок проспекта от парка Челюскинцев до Академии наук представлен наследием в основном 60-ых, но она лишь прикрытие истории предыдущих годов. Познакомиться и открыть малоизвестные истории этого района можно будет на экскурсии.

Граффити Минска

Когда: 22 апреля, 12.00.

Граффити — это искусство или вандализм? Можно ли использовать стрит-арт для привлечения туристов? Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в ходе экскурсии. Вы познакомитесь с историей, стилями, видами и художниками-граффитистами с мировым признанием. «Подойдем» как можно ближе к миру андерграунда, и увидим лишь малую часть того, что скрывает Минск неформальный.

Курапаты — Беларуская Галгофа

Когда: 22 апреля, 12.00.

Экскурсія ў знакавае месца найноўшай беларускай гісторыі - урочышча Курапаты, вядомае ва ўсім свеце як месца масавых расстрэлаў пад Мінскам у часы сталінкіх рэпрэсій ў 1937−1941 гг. Паводле розных ацэнак у гэтым месцы пахаваныя дзясяткі і нават сотні тысячаў людзей. Курапаты ўнесеныя ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь і маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, тобок аб’ект міжнароднага значэння.

Память про Минское гетто

Когда: 22 апреля, 12.00.

Экскурсия по территории Минского гетто расскажет о событиях, происходивших за 28 месяцев существования гетто, познакомит с памятными местами, связанными с Минским гетто, даст представление о таких понятиях, как «геноцид», «Холокост», «акции уничтожения». Экскурсия является тематической и включает несколько подтем: жизнь минских евреев до оккупации, образование Минского гетто/депортация иностранных евреев, акции уничтожения евреев, сопротивление в гетто (подпольный штаб), сохранение и интерпретация памяти о трагедии евреев.

Аэрапорт «Мінск-1» і ваколіцы

Когда: 22 апреля, 14.00.

Немаршанскі гай і чыгунка. Койданаўскі тракт і лётнае поле. Класікі і першы менскі аэрапорт. Караткевіч і вуліца не яго імя. Веліч аэрапортнага гмаху і ўтульныя дворыкі драўлянага горада… Гэта толькі маленькія замалёўкі вялікай гісторыі ад паэта Антона Рудака.

«Минский кофейный сервиз»

Когда: 22 апреля, 18.00.

Экскурсия — прогулка по кофейням и кондитерским губернского Минска ХІХ века. За чашкой кофейной ароматной истории узнаем где подавали лучший кофе в городе, где покупали самую свежую сдобу, о чем беседовали и спорили в минских цукернях.

Мишка в Минске, или история о том, как город принимал олимпиаду

Когда: 22 апреля, 18.00.

Олимпиада — это грандиозный праздник спорта. Немногим странам удается провести её у себя. Советскому союзу это удалось. К сожалению, олимпиада 1980 года ассоциируется исключительно с Москвой. Но соревнования проходили и в других городах, в том числе и в Минске. Как город готовился к данному событию, и что происходило во время самой олимпиады, узнаете во время нашей прогулки.

Минск мистический

Когда: 22 апреля, 23.00.

Экскурсия с элементами анимации рассказывает о различных странных или забавных случаях из истории Минска, сведения о которых почерпнуты как из доступных источников, так и из рассказов очевидцев. Во время экскурсии вы узнаете (а возможно, встретите и пообщаетесь) о некоторых известных и неизвестных привидениях, о необъяснимых, но реальных историях и случаях, произошедших в центре столицы.

23 апреля

«Новы Менск» Георгія Лаўрова: «політэх», клінічны гарадок, акадэмія навук

Когда: 23 апреля, 11.00.

У канцы 1920-х гадоў у паўночна-заходняй часцы Мінска за Камароўкай уздоўж Барысаўскага тракта пачалі ўзводзіцца будынкі ў новым архітэктурным стылі. Паводле праектаў архітэктара Георгія Лаўрова тут вырасталі будучы «політэх», клінічны гарадок, пачалася праца над будынкам будучай акадэміі навук БССР. У тагачаснай прэсе гэты раён сталіцы пачаў называцца «Новым Менскам», з якога, па словах гісторыка архітэктуры Міколы Шчакаціхіна, павінны быў ажыцяўляцца наступ на стары мяшчанскі Мінск. У межах экскурсіі мы наведаем універсітэцкі гарадок БНТУ і 1-ю клінічную бальніцу, пабачым якая частка комлекса акадэміі навук узведзена паводле праекта Лаўрова .

От грязной до тусовочной: улица Октябрьская

Когда: 23 апреля, 18.00.

Улица Октябрьская сейчас полная противоположность улицы Октябрьской лет 200 назад. Чистая, популярная и в разноцветных граффити ну никак не ассоциируется со зловонной, неасфальтированной рабочей окраиной города. Для того что бы узнать о трансформации района и улицы многого не надо — всего лишь придти на экскурсию.

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