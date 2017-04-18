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В Беларуси заметно увеличилось число ремесленников
В Беларуси продолжает расти число ремесленников. За первый квартал зарегистрировалось 5358 новых «кустарей». Это на 1182 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Минэкономики.
За три месяца этого года больше всего физлиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, было в Минске (1176 человек), а наименьшее — в Могилевской области (591 человек).
— В Беларусь созданы благоприятные условия для осуществления ремесленной деятельности, благодаря чему количество физических лиц, изъявляющих желание заниматься самостоятельной деятельностью по производству изделий ремесленного творчества, постоянно увеличивается, — пояснили в Минэкономики.
Напомним, Министерство экономики
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В январе-марте больше всего физлиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, было в Минске, а наименьшее - в Могилевской области.
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