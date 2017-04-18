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В Беларуси заметно увеличилось число ремесленников

19.04.2017 14:52 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси продолжает расти число ремесленников. За первый квартал зарегистрировалось 5358 новых «кустарей». Это на 1182 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Минэкономики.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

За три месяца этого года больше всего физлиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, было в Минске (1176 человек), а наименьшее — в Могилевской области (591 человек).

— В Беларусь созданы благоприятные условия для осуществления ремесленной деятельности, благодаря чему количество физических лиц, изъявляющих желание заниматься самостоятельной деятельностью по производству изделий ремесленного творчества, постоянно увеличивается, — пояснили в Минэкономики.

Напомним, Министерство экономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. Документ, по мнению чиновников, упрощает условия осуществления 11 из уже имеющихся видов ремесленной деятельности, а также предоставляет право на изготовление 15 новых видов товаров. В прошлом году ремесленники обращались в Министерство экономики с коллективной просьбой расширить перечень разрешенных для них видов деятельности, однако получили отказ.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе-марте больше всего физлиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, было в Минске, а наименьшее - в Могилевской области.

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