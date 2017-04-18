Лидер сборной Александра Сасновича, капитан Эдуард Дубров и глава федерации тенниса Александр Шакутин накануне матча со Швейцарией рассказали SPORT.TUT.BY о сильных сторонах белорусской команды. Победа в этой встрече выведет девушек в финал Кубка Федерации.





Белорусские теннисистки продолжают подготовку к полуфинальному матчу Кубка Федерации со Швейцарией, который пройдет 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене». Так высоко по турнирной лестнице сборной удалось дойти в свой первый сезон в Мировой группе. Белоруски находятся в шаге от решающего матча турнира, который по-другому называют комнандным чемпионатом мира по теннису.

Напомним, что впервые о притязаниях Беларуси на победу в Кубке Федерации председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин публично заявил в октябре 2014 года на открытии Академии тенниса.

— А ведь все смеялись, — вспоминает Александр Васильевич. — Стали ссылаться на слова Вики Азаренко о том, что слабая поддержка у тенниса. А что вы тогда хотели от 16-летних девочек (речь о Вере Лапко и Арине Соболенко. — Прим.ред.)? Чтобы они играли на уровне 20-летних? Они только начинали свой путь. У них горели глаза. Видел в них потенциал, который они сейчас реализовывают.

Со швейцарками в Кубке Федерации белоруски играли три раза. Причем в 1995 году, когда удалось одержать победу, экс-первая ракетка мира Мартина Хингис уступила Наталье Зверевой и принесла зачетное очко своему коллективу в парном поединке. В скором новом свидании с Беларусью 36-летняя Хингис также появится в качестве игрока.

Еще в двух случаях швейцарки обыгрывали белорусских теннисисток. В последний раз — в 2012 году, когда Ольга Говорцова одолела Тимею Бачински и уступила Штефани Фёгеле, Александра Саснович взяла по одному сету у Бачински и Фёгеле, а в парной встрече победителем стал дуэт Белинда Бенчич / Амра Садикович.

— Хорошо помню тот матч, — рассказал Александр Шакутин. — Мне не понравилась морально-психологическая атмосфера в команде. С тех пор занимался тем, чтобы изменить ситуацию. Сейчас и в мужском, и в женском коллективах полная гармония. Это основа для того, чтобы двигаться вперед и выигрывать соревнования. Кроме того, поменяли отношение к тренировочному процессу. Построил его на западный манер. Признание система подготовки получила, наверное, всего лишь год назад, когда подчинились те, кто был не согласен с нововведениями.

Статистика подтверждает утверждение о том, что белорусская команда окрепла. Все-таки она не знает поражений третий сезон кряду в Кубке Федерации.

— С этим приходит понимание, что у нас достойные игроки, — утверждает капитан коллектива Эдуард Дубров. — Да, рейтинг у них не очень хорош, но в командных соревнованиях он не имеет решающего значения. А по уровню мы не уступаем соперникам. Ведь, если задуматься, без Виктории Азаренко мы не играли с кем-то слабее себя.





После рождения сына в декабре 2016 года Азаренко готовится вернуться в тур и сейчас тренируется в Минске. Как стало известно накануне, Вику пригласили на командную скамейку на матч со Швейцарией. А заявлены на него Александра Саснович (96-й номер рейтинга WTA в одиночном разряде), Арина Соболенко (125 WTA), Ольга Говорцова (147 WTA) и Вера Лапко (241 WTA).

— Я понимаю, мы — Беларусь, — рассуждает о положении в мировом рейтинге подопечных Эдуард Владимирович. — Не имеем турниров серии «Большого шлема», турниров-«миллионников», на которых предоставили бы своим игрокам приглашения и тем самым помогли бы быстро продвинуться [в рейтинге]. Нам нужно идти к этому через соревнования в Турции и Египте, Китае и так далее. Тратим много времени, в том числе и на квалификационные матчи. Ничего не остается, как набраться терпения и просто работать.





С момента прошлого матча в Кубке Федерации, который был в феврале, лидер сборной Беларуси Александра Саснович поднялась на 33 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации и вернулась в топ-100. Она обыграла пять теннисисток, которые стояли выше нее в рейтинге, а также дала бой Йоханне Конте (7 WTA) — 2:6, 7:6, 4:6.

— В принципе догадывалась, через какую сторону будет играть Йоханна, какую тактику она изберет, — рассказала Саша. — Было интересно посмотреть на себя в таких условиях. Этот матч дал мне огромный опыт. Заставил поверить в то, что могу бороться на равных с игроками топ-10.

На турнирах в Майами и Биле 23-летняя Саснович провела десять поединков, из них выиграла восемь и завоевала 193 очка. Кстати, в Биле Саша легко одолела Викторию Голубич (6:1, 6:4), а это второй номер нынешней сборной Швейцарии.





18-летняя Арина Соболенко также улучшила позиции в рейтинге WTA за последние два месяца, поднявшись на 17 строчек. Ее главным достижением является выход в финал турнира с призовым фондом 60 тысяч долларов в Китае. В решающем матче Арина уступила Екатерине Александровой из России — 2:6, 5:7.

Дубров полагает, что на других турнирах Соболенко могла бы добиться большего.

— Имел место психологический срыв, — заключил капитан. — Она потеряла контроль над собой и над мячом, стала думать о большом и чистом. Видела себя далеко впереди. Впрочем, тем, как Арина показывает себя на тренировках, доволен.





Подтянула форму и самая опытная теннисистка в стане нацкоманды Ольга Говорцова. Она выиграла турнир в Индиан Харбор Бич. На пути к титулу Оля обыграла одну теннисистку из топ-100 и вернула должок за прошлогоднее поражение в Кубке Федерации канадке Александре Возняк — 6:3, 2:6, 7:5. Как итог — плюс 25 позиций в рейтинге за два месяца.

— Она — «скрытая лошадка», — рассуждает о роли Говорцовой в команде Дубров. — Сперва скатилась с 76-го номера в рейтинге до 196-го. Однако выиграла турнир и улучшила позиции. Оля — специфический игрок. Ей нужно разыграться. От матча к матчу прибавляет, набирая форму. Бороться она умеет, когда хочет.





18-летняя Вера Лапко, которая в Кубке Федерации пока играет чаще в паре, поднялась на 62 строки в мировом одиночном рейтинге за период февраль-апрель. На коммерческих стартах она добыла тринадцать побед и четыре раза терпела поражение. То есть имела насыщенный играми график.

Отсюда можно заключить, что паузу в календаре между играми сборной белорусские теннисистки провели с пользой — имели практику и положительный баланс побед и поражений. Рассуждая о шансах на успех в матче со Швейцарией, капитан Эдуард Дубров назвал их высокими.

— Атмосфера в команде, методика тренировочного процесса способствуют тому, что девушки показывают хороший результат. Они уверены в себе, работают с желанием стать лучше. Кажется, что им все равно, с кем играть. Поэтому шансы в нашей паре — пятьдесят на пятьдесят. Плюс фактор домашней площадки, который играет на нас. Что говорить, если во встрече с Бертенс (в матче с Нидерландами. — Прим.ред.) у Соболенко был матчбол? Просто надо играть.





— Я на сто процентов уверен, что рано или поздно мы — женская команда — станем чемпионами мира по теннису, — говорит Александр Шакутин.

Бизнесмена спросили, посетит ли полуфинал Кубка Федерации глава государства Александр Лукашенко. Напомним, что он поддержал команду во время второго игрового дня в матче с Нидерландами.

— 22 апреля — субботник, — напомнил Александр Васильевич. — Это национальный праздник. Президент традиционно проводит этот день на стройках, объектах социальной или спортивной сферы. Думаю, все будет зависеть от нашей игры. Очень хотим, чтобы президент порадовался за наш теннис. Чтобы женская команда подарила ему хорошие эмоции.