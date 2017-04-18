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Военные чины из ОДКБ на встрече в Минске обсудили угрозы
19.04.2017 15:09 — Разное | Ежедневник
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Sputnik/ Виктор Толочко
В среду, 19 апреля , в Минске прошло заседание военного комитета ОДКБ, на котором его участники обсудили угрозы военной безопасности.
Как сообщает
В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели и обменялись мнениями по таким ключевым вопросам, как анализ вызовов и угрозы военной безопасности, а также организация противовоздушной и противоракетной обороны в интересах ОДКБ.
Кроме того, были обсуждены формирование вспомогательных рабочих органов при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам организации связи, материально-технического обеспечения, противовоздушной и противоракетной обороны, подготовки и применения коллективных авиационных сил ОДКБ, а также подготовки военных кадров. В поле внимания участников встречи была также организация международных полетов авиации вооруженных сил государств ОДКБ.
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В среду, 19 апреля , в Минске прошло заседание военного комитета ОДКБ, на котором его участники обсудили угрозы военной безопасности.
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