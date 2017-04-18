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В среду, 19 апреля , в Минске прошло заседание военного комитета ОДКБ, на котором его участники обсудили угрозы военной безопасности.

Как сообщает РИА Новости , в заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Кыргызстан, а также начальник объединенного штаба ОДКБ. Заседание проходило под председательством начальника генштаба вооруженных сил – первого замминистра обороны Беларуси Олега Белоконева.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели и обменялись мнениями по таким ключевым вопросам, как анализ вызовов и угрозы военной безопасности, а также организация противовоздушной и противоракетной обороны в интересах ОДКБ.

Кроме того, были обсуждены формирование вспомогательных рабочих органов при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам организации связи, материально-технического обеспечения, противовоздушной и противоракетной обороны, подготовки и применения коллективных авиационных сил ОДКБ, а также подготовки военных кадров. В поле внимания участников встречи была также организация международных полетов авиации вооруженных сил государств ОДКБ.