﻿ Прибыль Белорусской железной дороги в прошлом году уменьшилась в 3 раза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прибыль Белорусской железной дороги в прошлом году уменьшилась в 3 раза

19.04.2017 15:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Прибыль Белорусской железной дороги в прошлом году уменьшилась в 3 раза

rw.by

Согласно годовому отчету Государственного объединения «Белорусская железная дорога», чистая прибыль компании составила 6,271 млн рублей.

По сравнению с 2015 годом она сократилась более чем в 3,1 раза. В 2015 году чистая прибыль железнодорожного перевозчика составляла 19,625 млн рублей.

Выручка БелЖД составила 357,282 млн рублей, уменьшившись на 1,2% по сравнению с 2015 годом, сообщается на Едином портале финансового рынка.       

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно годовому отчету Государственного объединения «Белорусская железная дорога», чистая прибыль компании составила 6,271 млн рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выбираем топ-15 бесплатных экскурсий по Минску из программы "Фэста экскурсаводаў"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика