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Прибыль Белорусской железной дороги в прошлом году уменьшилась в 3 раза
19.04.2017 15:00 — Разное | Ежедневник
rw.by
Согласно годовому отчету Государственного объединения «Белорусская железная дорога», чистая прибыль компании составила 6,271 млн рублей.
По сравнению с 2015 годом она сократилась более чем в 3,1 раза. В 2015 году чистая прибыль железнодорожного перевозчика составляла 19,625 млн рублей.
Выручка БелЖД составила 357,282 млн рублей, уменьшившись на 1,2% по сравнению с 2015 годом, сообщается на Едином портале финансового рынка.
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Согласно годовому отчету Государственного объединения «Белорусская железная дорога», чистая прибыль компании составила 6,271 млн рублей.
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