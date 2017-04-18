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Сборная Беларуси определилась с капитаном команды на чемпионат мира по хоккею
Стали известны имена капитана и ассистентов капитана в национальной сборной Беларуси.
Капитаном команды был выбран форвард минского «
Его ассистентами стали капитан «зубров» Александр Павлович и защитник челябинского «Трактора» Владимир Денисов.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая. Наша сборная будет играть в Париже, а ее соперниками станут Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Франция и Словения.
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Стали известны имена капитана и ассистентов капитана в национальной сборной Беларуси.
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