Стали известны имена капитана и ассистентов капитана в национальной сборной Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Капитаном команды был выбран форвард минского « Динамо » Андрей Стась, который выступал с нашивкой «С» и в последних играх прошлого чемпионата мира.

Его ассистентами стали капитан «зубров» Александр Павлович и защитник челябинского «Трактора» Владимир Денисов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая. Наша сборная будет играть в Париже, а ее соперниками станут Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Франция и Словения.