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МАЗ поможет предотвратить подтопления городских коллекторов

19.04.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Минский автомобильный завод представил уникальную каналопромывочную машину, созданную совместно с датской компанией Hvidtved Larsen, сообщили в среду Sputnik в пресс-службе МАЗа.

Новинка призвана повысить эффективность работы городских коллекторов и позволит предотвратить потопы после ливней. По информации автозавода, спецтехника претендует на статус одной из самых передовых в мире.

МАЗ поможет предотвратить подтопления городских коллекторов
© Sputnik Дмитрий Степанов
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Машина, получившая индекс МАЗ-4926W2 станет первой в своем классе. Она может промывать и очищать ливневые и канализационные колодцы диаметром до одного метра. Один такой автомобиль способен избавить трубопроводы от засоров, мешающих работе коллектора, что поможет избежать подтоплений во время сильных ливней.

Коммунальный автомобиль построен на белорусском шасси, на котором установлена датская цистерна объемом в четыре кубометра воды. Приводится в движение машина двигателем Cummins, соответствующим классу Евро-4. Вакуумный насос способен закачать 127 литров воды в минуту с давлением в 160 атмосфер.

По заявлениям производителя, срок службы такого автомобиля превышает 20 лет, причем насос функционирует так и в условиях перепадов температур. Завод готов выпускать до 10 таких машин ежегодно. МАЗ планирует поставки подобной техники на рынок стран СНГ.

Также, по информации автозавода, возможна разработка более мощной модели каналопромывочной машины, способной очищать магистральные сети диаметром около двух метров. При этом заводчане планируют повысить уровень локализации производства.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальная машина построена на белорусском шасси с датским оборудованием и двигателем Cummins, отвечающим экологическим нормам Евро-4.

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