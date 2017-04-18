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За взятку задержан первый зампред Белкоопсоюза
Следственный комитет задержал по делу о коррупции одного из руководителей крупнейшего оператора торговли в стране.
Как сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, «в рамках расследования уголовного дела о коррупции в качестве подозреваемого привлечен один из руководителей Белкоопсоюза. Проводится расследование». По информации СК, действия руководителя квалифицированы по ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки).
По информации портала
Отметим, что в 2014 году Белкоопсоюз уже «гремел» в новостных лентах из-за коррупционного скандала. Тогда КГБ выявил и пресек
Размеры взяток, которые требовались к передаче за предоставление возможности строительства и продажи недвижимости, достигали $500 тыс. При передаче очередной части взяток были задержаны председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько, начальник управления капитального строительства Белкоопсоюза Дмитрий Колодезный и его заместитель, а также представители коммерческих структур. Сидько в итоге
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Следственный комитет задержал по делу о коррупции одного из руководителей крупнейшего оператора торговли в стране.
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