Следственный комитет задержал по делу о коррупции одного из руководителей крупнейшего оператора торговли в стране.

Как сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, «в рамках расследования уголовного дела о коррупции в качестве подозреваемого привлечен один из руководителей Белкоопсоюза. Проводится расследование». По информации СК, действия руководителя квалифицированы по ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки).

По информации портала TUT.BY , задержан первый заместитель председателя Белкоопсоюза Дмитрий Баранов.

Отметим, что в 2014 году Белкоопсоюз уже «гремел» в новостных лентах из-за коррупционного скандала. Тогда КГБ выявил и пресек противоправную деятельность группы лиц из числа руководителей, сотрудников Белорусского республиканского союза потребительских обществ и представителей коммерческих структур, занимавшихся вымогательством взяток за предоставление объемов работ на объектах потребкооперации, а также продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости.