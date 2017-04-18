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За взятку задержан первый зампред Белкоопсоюза

19.04.2017 16:14 — Разное | БДГ  
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Следственный комитет задержал по делу о коррупции одного из руководителей крупнейшего оператора торговли в стране.

Как сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, «в рамках расследования уголовного дела о коррупции в качестве подозреваемого привлечен один из руководителей Белкоопсоюза. Проводится расследование». По информации СК, действия руководителя квалифицированы по ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки).

По информации портала TUT.BY, задержан первый заместитель председателя Белкоопсоюза Дмитрий Баранов.

Отметим, что в 2014 году Белкоопсоюз уже «гремел» в новостных лентах из-за коррупционного скандала. Тогда КГБ выявил и пресек противоправную деятельность группы лиц из числа руководителей, сотрудников Белорусского республиканского союза потребительских обществ и представителей коммерческих структур, занимавшихся вымогательством взяток за предоставление объемов работ на объектах потребкооперации, а также продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости.

Размеры взяток, которые требовались к передаче за предоставление возможности строительства и продажи недвижимости, достигали $500 тыс. При передаче очередной части взяток были задержаны председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько, начальник управления капитального строительства Белкоопсоюза Дмитрий Колодезный и его заместитель, а также представители коммерческих структур. Сидько в итоге был приговорен к 12 годам тюрьмы, Колодезный - к 4,5.

 
 
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Следственный комитет задержал по делу о коррупции одного из руководителей крупнейшего оператора торговли в стране.

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