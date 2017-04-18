﻿ Зербо: ждем помощи Беларуси в работе над ядерным разоружением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зербо: ждем помощи Беларуси в работе над ядерным разоружением

19.04.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо посетил Беларусь, в рамках своего визита он принял участие и в тематическом круглом столе, участие в котором принимали специалисты МИД Беларуси и дипломатический корпус.

"У Беларуси с некоторыми странами (не подписавшими договор о не проведении испытаний — Sputnik) крепкие отношения, и мы надеемся, что при помощи Беларуси мы добьемся того, что эти страны подпишут или ратифицируют договор", — поделился Зербо с представителями прессы.

Смотрите полное видео с подготовки к проведению круглого стола по ядерному разоружению в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный секретарь международной организации полагает, что Беларусь может помочь убедить некоторые страны ратифицировать договор об отказе от ядерных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За взятку задержан первый зампред Белкоопсоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика