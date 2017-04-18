Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо посетил Беларусь, в рамках своего визита он принял участие и в тематическом круглом столе, участие в котором принимали специалисты МИД Беларуси и дипломатический корпус.

"У Беларуси с некоторыми странами (не подписавшими договор о не проведении испытаний — Sputnik) крепкие отношения, и мы надеемся, что при помощи Беларуси мы добьемся того, что эти страны подпишут или ратифицируют договор", — поделился Зербо с представителями прессы.

Смотрите полное видео с подготовки к проведению круглого стола по ядерному разоружению в Минске.