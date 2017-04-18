Американские исследователи описали новый вид рыб с 1800 зубами и присоской на животе. Научная работа об этом опубликована в журнале Copeia, кратко об открытии сообщает Live Science .



Изображение: Kevin Conway, Adam Summers / livescience.com

Пополнение произошло в семействе присосковые, новый вид получил название Nettorhamphos radula. Тело необычной рыбы ученые обнаружили в банке с образцами, собранными в 1970-х годах для коллекции Западно-Австралийского музея в Уэлшпуле. Новый вид никогда не наблюдали в дикой природе, однако исследователи быстро обнаружили второй экземпляр в том же музее.

Длина Nettorhamphos radula — всего несколько сантиметров, у нее было полупрозрачное тело, а рот имеет форму утиного клюва. У этой рыбы примерно в 10 раз больше зубов, чем у других присосковых — от 1800 до 2300 штук. Ее зубы имеют конусообразную форму и направлены внутрь — к горлу. Исследователи предположили, что рыба использует зубы для захвата.



Изображение: Kevin Conway, Adam Summers / livescience.com



Изображение: Kevin Conway, Adam Summers / livescience.com

Представители семейства присосковых обитают в тропических, субтропических и умеренно теплых водах по всему миру. У этих рыб на животе есть присосковый диск, который позволяет им прикрепляться к разным объектам. Присоски могут быть настолько крепкими, что выдерживают силу, в 150 раз большую веса рыбы.

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