На Шанхайском автосалоне состоялась премьера обновленной версии «паркетника» Lexus NX. Каким ты был, таким ты и остался — вот вкратце вся суть рестайлинга машины. Впрочем, основные обновки скрыты от глаз.



Фото: Lexus

Из метаморфоз в облике NX — подретушированные фары, задние фонари и «веретено» радиаторной решетки, измененное оформление бамперов. Доступен комплект новых 18-дюймовых колесных дисков.

А самое главное, разработчики говорят о «значительных усовершенствованиях», внесенных в подвеску для улучшения управляемости и плавности хода кроссовера. Появились новые амортизаторы, изменены настройки стабилизаторов, кроме того, доступна адаптивная подвеска Adaptive Variable Suspension, известная по люксовому купе LC 500.



Фото: Lexus

Главное новшество в салоне японского «паркетника» — это 10,3-дюймовый дисплей мультимедиа-системы взамен прежнего семидюймового. Обещана и улучшенная шумоизоляция.



Фото: Lexus

Гамма двигателей у NX осталась прежней — это двухлитровый атмосферный мотор (150 л.с.), турбированная версия этой же «четверки» (238 л.с.) у версии NX 300, которая до обновления называлась NX 200t и 197-сильная гибридная установка с работающим по циклу Аткинсона 2,5-литровым двигателем и вспомогательным электромотором.

О сроках рыночного дебюта обновленного NX пока ничего неизвестно.