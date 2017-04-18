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Обновленный Lexus NX: внешняя "косметика" и улучшенная управляемость
На Шанхайском автосалоне состоялась премьера обновленной версии «паркетника» Lexus NX. Каким ты был, таким ты и остался — вот вкратце вся суть рестайлинга машины. Впрочем, основные обновки скрыты от глаз.
Из метаморфоз в облике NX — подретушированные фары, задние фонари и «веретено» радиаторной решетки, измененное оформление бамперов. Доступен комплект новых 18-дюймовых колесных дисков.
А самое главное, разработчики говорят о «значительных усовершенствованиях», внесенных в подвеску для улучшения управляемости и плавности хода кроссовера. Появились новые амортизаторы, изменены настройки стабилизаторов, кроме того, доступна адаптивная подвеска Adaptive Variable Suspension, известная по люксовому купе LC 500.
Главное новшество в салоне японского «паркетника» — это 10,3-дюймовый дисплей мультимедиа-системы взамен прежнего семидюймового. Обещана и улучшенная шумоизоляция.
Гамма двигателей у NX осталась прежней — это двухлитровый атмосферный мотор (150 л.с.), турбированная версия этой же «четверки» (238 л.с.) у версии NX 300, которая до обновления называлась NX 200t и 197-сильная гибридная установка с работающим по циклу Аткинсона 2,5-литровым двигателем и вспомогательным электромотором.
О сроках рыночного дебюта обновленного NX пока ничего неизвестно.
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На Шанхайском автосалоне состоялась премьера обновленной версии "паркетника" Lexus NX. Каким ты был, таким ты и остался - вот вкратце вся суть рестайлинга машины....
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