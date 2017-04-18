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Белорусский доклад по БелАЭС: МАГАТЭ сформулировало пять вызовов
19.04.2017 16:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Беларусь представила очередной Национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности на совещании участников конвенции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, по итогам доклада к республике было сформулировано пять вызовов, сообщил первый замминистра МЧС Василий Степаненко.
Беларусь ратифицировала Конвенцию о ядерной безопасности в 1998 году. Страны — участницы Конвенции раз в три года готовят национальные доклады о ее выполнении. В республике единственным объектом, который подпадает под действие Конвенции, является строящаяся Белорусская АЭС.
"По итогам обсуждения для Беларуси сформулировано пять вызовов, над решением которых нам предстоит провести серьезную работу в ближайшей и среднесрочной перспективе", — сказал Степаненко в среду на пресс-конференции в Минске.
По его словам, в числе этих вызовов:
"Для Беларуси они не стали чем-то новым. Как отметила в октябре прошлого года миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности Беларуси, вызовы в отношении обеспечения безопасности первой атомной электростанции установлены правительством Беларуси, для ответа на них намечены и предпринимаются многочисленные меры", — сказал первый замминистра.
Вопросы к национальному докладу
Степаненко рассказал, что еще задолго до совещания договаривающихся сторон белорусский доклад вызвал повышенный интерес, сопоставимый с интересом к докладам стран с развитой ядерной энергетикой. К нему поступило 214 вопросов, при этом 73 вопроса представила литовская сторона.
По количеству вопросов поступило втрое больше, чем к предыдущему докладу. На каждый из вопросов дан обстоятельный ответ.
В основном вопросы касались создания и развития регулирующего органа, развития системы аварийной готовности, внутренней и внешней безопасности БелАЭС, тематики и итогов уже прошедших миссий МАГАТЭ и планов по приглашению новых миссий.
Беларусь справилась с вызовами
Организация надзора за сооружением Белорусской АЭС — вызов, с которым Беларусь справилась, сообщила на пресс-конференции глава Госатомнадзора Ольга Луговская.
"Рассмотрев белорусский национальный доклад и презентацию, договаривающиеся стороны пришли к выводу, что наша страна соблюдает обязательства в рамках Конвенции, продемонстрировала четыре области хорошего прогресса, которые могут быть взяты на вооружение другими странами", — сказала она.
По словам Луговской, этот вызов был сформулирован на предыдущем совещании сторон Конвенции. За три года, подчеркнула глава Госатомнадзора, в Беларуси установлена система надзора на площадке строительства БелАЭС, в том числе введен режим постоянного надзора, сформирован и работает на площадке территориальный отдел из 7 инспекторов Госатомнадзора. Кроме того, в постоянном режиме на площадке присутствуют 5 инспекторов строительного надзора и 2 инспектора промышленного надзора. "Этот режим подразумевает, что в любой момент 7 дней в неделю 24 часа в сутки наши инспекторы могут осуществлять надзорные мероприятия с применением полномочий", — сказала Луговская, пояснив, что такой "жесткий вариант надзора" в республике введен только для ядерных объектов.
Она также заметила, что надзорные мероприятия не ограничиваются одной только площадкой Белорусской АЭС. Организован и ведется надзор за изготовлением и приемкой оборудования для станции, важного для безопасности, в том числе непосредственно на заводах-изготовителях. В прошлом году Госатомнадзор осуществил 30 выездов на заводы (преимущественно — в РФ), на этот год запланировано 32 выезда.
Аварийная готовность
Со своей стороны начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Леонид Дедуль проинформировал, что в Беларуси система реагирования на ядерные и радиационные аварии интегрирована в национальную систему реагирования на чрезвычайные ситуации, которая проходит адаптацию с учетом нового объекта — атомной электростанции.
"На совещании договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности представители Беларуси сообщили, что в рамках данной деятельности подготовлены проекты внутреннего и внешнего аварийных планов Белорусской АЭС. В настоящее время осуществляется их доработка и согласование. Практическая отработка этих планов запланирована на второе полугодие 2017 года, в том числе в рамках учений осенью 2017 года", — сказал он.
Дедуль также сообщил, что миссия EPREV МАГАТЭ состоится в марте 2018 года.
"Важную роль в оценке степени нашей готовности к аварийному реагированию сыграет запрошенная Беларусью у МАГАТЭ миссия EPREV. Предмиссия состоялась 25-27 января 2017 года, миссия запланирована на март 2018 года", — сказал он.
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К национальному докладу о выполнении Конвенции о ядерной безопасности поступило более двухсот вопросов, треть из них – от Литвы.
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