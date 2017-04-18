МИНСК, 19 апр — Sputnik. Беларусь представила очередной Национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности на совещании участников конвенции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, по итогам доклада к республике было сформулировано пять вызовов, сообщил первый замминистра МЧС Василий Степаненко.

Беларусь ратифицировала Конвенцию о ядерной безопасности в 1998 году. Страны — участницы Конвенции раз в три года готовят национальные доклады о ее выполнении. В республике единственным объектом, который подпадает под действие Конвенции, является строящаяся Белорусская АЭС.

"По итогам обсуждения для Беларуси сформулировано пять вызовов, над решением которых нам предстоит провести серьезную работу в ближайшей и среднесрочной перспективе", — сказал Степаненко в среду на пресс-конференции в Минске.

По его словам, в числе этих вызовов:

завершение сооружения и ввод в эксплуатацию новых реакторов с обеспечением выполнения принципа 1 Венского заявления.

развитие системы технической поддержки регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности.

продолжение усилий по установлению двустороннего сотрудничества с Литвой.

подготовка и проведение всех запланированных оценочных миссий МАГАТЭ в условиях интенсивного графика мероприятий, связанных с сооружением Белорусской АЭС, внедрение рекомендаций и предложений этих миссий;

надлежащее рассмотрение регулирующим органом заявки на получение лицензии на эксплуатацию АЭС.

"Для Беларуси они не стали чем-то новым. Как отметила в октябре прошлого года миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности Беларуси, вызовы в отношении обеспечения безопасности первой атомной электростанции установлены правительством Беларуси, для ответа на них намечены и предпринимаются многочисленные меры", — сказал первый замминистра.

Вопросы к национальному докладу

Степаненко рассказал, что еще задолго до совещания договаривающихся сторон белорусский доклад вызвал повышенный интерес, сопоставимый с интересом к докладам стран с развитой ядерной энергетикой. К нему поступило 214 вопросов, при этом 73 вопроса представила литовская сторона.

По количеству вопросов поступило втрое больше, чем к предыдущему докладу. На каждый из вопросов дан обстоятельный ответ.

В основном вопросы касались создания и развития регулирующего органа, развития системы аварийной готовности, внутренней и внешней безопасности БелАЭС, тематики и итогов уже прошедших миссий МАГАТЭ и планов по приглашению новых миссий.

Беларусь справилась с вызовами

Организация надзора за сооружением Белорусской АЭС — вызов, с которым Беларусь справилась, сообщила на пресс-конференции глава Госатомнадзора Ольга Луговская.

"Рассмотрев белорусский национальный доклад и презентацию, договаривающиеся стороны пришли к выводу, что наша страна соблюдает обязательства в рамках Конвенции, продемонстрировала четыре области хорошего прогресса, которые могут быть взяты на вооружение другими странами", — сказала она.

По словам Луговской, этот вызов был сформулирован на предыдущем совещании сторон Конвенции. За три года, подчеркнула глава Госатомнадзора, в Беларуси установлена система надзора на площадке строительства БелАЭС, в том числе введен режим постоянного надзора, сформирован и работает на площадке территориальный отдел из 7 инспекторов Госатомнадзора. Кроме того, в постоянном режиме на площадке присутствуют 5 инспекторов строительного надзора и 2 инспектора промышленного надзора. "Этот режим подразумевает, что в любой момент 7 дней в неделю 24 часа в сутки наши инспекторы могут осуществлять надзорные мероприятия с применением полномочий", — сказала Луговская, пояснив, что такой "жесткий вариант надзора" в республике введен только для ядерных объектов.

Она также заметила, что надзорные мероприятия не ограничиваются одной только площадкой Белорусской АЭС. Организован и ведется надзор за изготовлением и приемкой оборудования для станции, важного для безопасности, в том числе непосредственно на заводах-изготовителях. В прошлом году Госатомнадзор осуществил 30 выездов на заводы (преимущественно — в РФ), на этот год запланировано 32 выезда.

Аварийная готовность

Со своей стороны начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Леонид Дедуль проинформировал, что в Беларуси система реагирования на ядерные и радиационные аварии интегрирована в национальную систему реагирования на чрезвычайные ситуации, которая проходит адаптацию с учетом нового объекта — атомной электростанции.

"На совещании договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности представители Беларуси сообщили, что в рамках данной деятельности подготовлены проекты внутреннего и внешнего аварийных планов Белорусской АЭС. В настоящее время осуществляется их доработка и согласование. Практическая отработка этих планов запланирована на второе полугодие 2017 года, в том числе в рамках учений осенью 2017 года", — сказал он.

Дедуль также сообщил, что миссия EPREV МАГАТЭ состоится в марте 2018 года.

"Важную роль в оценке степени нашей готовности к аварийному реагированию сыграет запрошенная Беларусью у МАГАТЭ миссия EPREV. Предмиссия состоялась 25-27 января 2017 года, миссия запланирована на март 2018 года", — сказал он.