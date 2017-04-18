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Эксперты обсудили либерализацию бизнеса в Беларуси

19.04.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пакет документов по либерализации бизнеса и предпринимательства вынесен на общественное обсуждение на минувшей неделе. Свои замечания и предложения по нему можно направлять до 11 мая, одновременно над документами работают представители бизнеса и заинтересованных ведомств.

"В этот год, когда мы празднуем 100-летия Февральской революции, важно сказать: я противник революций, но сторонник коренных изменений — в том числе и в вопросе развития предпринимательства", — сказал на обсуждении председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Эксперты обсудили либерализацию бизнеса в Беларуси
© Sputnik / Александр Шурмелев
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По словам главы председателя Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филиппа Гулого, в опубликованном пакете документов присутствуют хорошие идеи по развитию агроэкотуризма, однако он посетовал на несправедливое отношение со стороны властей к туротрасли.

"Кажется, во всей Беларуси считают туризм индустрией только в Администрации президента и Минспорта. Но, к счастью, постепенно понимание ситуации приходит", — отметил Гулый.

Два специалиста интернет-рынка, глава "Гусаров-групп" Андрей Гусаров и руководитель агентства интернет маркетинга Trakhtenberg Consulting Agency Виталий Трахтенберг отметили, что сегодня многие нормы законодательства не совсем понятны, а система в целом забюрократизирована. Поделился также Трахтенберг своим опытом руководства объектом общественного питания.

"Например, сейчас планируют исключить обязательное согласование меню — я это только приветствую. Когда я работал с общепитом, иногда приходил постоянный клиент и просил сделать ему бульона и картошки, чего у меня не было в меню. Конечно, сейчас это будет законно — а почему бы и нет?" — отметил Трахтенберг.

Представители бизнеса также обсудили вопросы налогообложения, проверок и бюрократические нюансы работы предпринимателей в Беларуси. Более подробное мнение экспертов — в видео.

 
 
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