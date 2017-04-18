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Юбилейная встреча: начальники генштабов ОДКБ в Минске

19.04.2017 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В заседании принимали участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана.

В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего коалиционного строительства, касающиеся управленческой тематики, сфер ПВО и ПРО, подготовки военных кадров. Кроме того, обсудили вопросы оценки вызовов и угроз военной безопасности в районах коллективной безопасности ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности действует с 15 мая 1992 года, после того как страны — члены СНГ подписали Договор о коллективной безопасности. В ОДКБ на сегодняшний день состоят Беларусь, Россия, Таджикистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан. В 2012 году из организации вышел Узбекистан.

 
 
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