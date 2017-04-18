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Видеофакт: флешмоб артистов Cirque du Soleil прошел в Минске

19.04.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Представители Cirque du Soleil утром 19 апреля устроили флешмоб сперва в торговом центре "Замок", затем в ТРЦ Galleria Minsk. Флешмоб приурочен к будущему выступлению Cirque du Soleil: шоу Varekai пройдет в столице осенью. После короткого выступления циркачи сфотографировались с горожанами.

Впервые Cirque du Soleil посетил Беларусь в 2013 году. Канадская компания в сфере развлечений прославилась своими выступлениями, в которых цирковое мастерство соединялось с музыкой, ярким дизайном и хореографией.

 
 
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19 апреля артисты Cirque du Soleil устроили флешмоб в торговых центрах Минска. Смотрите на видео музыкальное шоу циркачей.

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