Представители Cirque du Soleil утром 19 апреля устроили флешмоб сперва в торговом центре "Замок", затем в ТРЦ Galleria Minsk. Флешмоб приурочен к будущему выступлению Cirque du Soleil: шоу Varekai пройдет в столице осенью. После короткого выступления циркачи сфотографировались с горожанами.

Впервые Cirque du Soleil посетил Беларусь в 2013 году. Канадская компания в сфере развлечений прославилась своими выступлениями, в которых цирковое мастерство соединялось с музыкой, ярким дизайном и хореографией.