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МВД: как будет действовать запрет для хулиганов на посещение стадионов

19.04.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Депутаты Национального собрания в первом чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие, в частности, введение нового вида административного взыскания — административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений и мероприятий.

Как будет действовать такой запрет, на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси, полковник милиции Дмитрий Курьян.

"На протяжении года нами проводилась серьезная работа по изучению зарубежного законодательства, которое регулирует правовые отношения в этой области. В первую очередь, основная цель этого законопроекта — оградить добропорядочных граждан, которые пришли, в том числе, и с детьми поболеть за любимую команду, от потенциальных правонарушителей, которые преследуют совершенно иные цели", — сказал Курьян.

МВД: как будет действовать запрет для хулиганов на посещение стадионов
© Sputnik Владимир Песня
Болельщикам-хулиганам запретят приходить на стадионы

Представитель МВД пояснил, что в Беларуси уже существует учет футбольных фанатов, ранее совершавших правонарушения и привлекавшихся к ответственности. Кто-то из них подвергался штрафам или административным арестам в зависимости от того, какого характера правонарушение было совершено.

"Что касается нового законопроекта, мы выходим с такой инициативой ввести новый вид административного взыскания — административный запрет на посещение спортивных объектов и мероприятий, который будет применяться в отношении лиц, совершивших различные правонарушения во время проведения спортивных мероприятий. Решение о подобном запрете будет применяться исключительно судом", — пояснил Курьян.

Собеседник Sputnik согласился с тем, что подобный административный запрет для фанатов-хулиганов можно сравнить с отстранением самих спортсменов от соревнований в случае каких-либо нарушений с их стороны.

"Действительно, если человек пришел на спортивный объект во время проведения спортивного мероприятия и совершил, например, мелкое хулиганство, по данной статье кодекса об административных правонарушениях предусмотрена санкция "административный арест". И чтобы исключить дальнейшие противоправные действия, судом может быть применена мера в виде запрета на посещение, то есть в следующий раз он просто не попадет на этот матч", — сказал Курьян.

В случае, если судом будет принято решение о запрете на посещение спортивного мероприятия, на сайте МВД будет сформирован список таких лиц, и эти списки в дальнейшем будут переданы сотрудникам правопорядка, осуществляющим досмотр во время прохода на спортивные мероприятия.

Кроме того, как сказал представитель МВД, "активных болельщиков" сотрудники милиции итак знают в лицо и могут выделить из общей массы. Кроме того, на спортивных объектах  используются системы видео-мониторинга, оснащенные видео-аналитикой, позволяющей определить лицо, к которому применен запрет, и просигнализировать об этом сотрудникам милиции.

"Этим же законопроектом предусматривается введение административной ответственности за нарушение запрета на посещение спортивных матчей. Если человек, к которому такой запрет уже применен, проигнорирует его и все-таки появится на матче, ему могут грозить 15 суток административного ареста", — сказал Курьян.

Беседу с начальником управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрием Курьяном слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В МВД Беларуси пояснили, как будет действовать механизм административного запрета для фанатов-хулиганов на посещение физкультурно-спортивных объектов во время...

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