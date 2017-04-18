Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров заявил, что самая титулованная теннисистка страны Виктория Азаренко хочет сыграть в финале Кубка Федерации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы вчера встречались с нашим первым номером — Викторией Азаренко. Она очень просила команду, чтобы мы ей позволили сыграть в финале Кубка Федерации. То есть Вика хочет вернуться в турнир в качестве финалистки. Только вы об этом никому не говорите. Это наш маленький секрет», — сказал Дубров.

Напомним, 22−23 апреля Беларусь сыграет в полуфинале турнира с командой Швейцарии.