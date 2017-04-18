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Под Минском пьяный парень ради развлечения разбил 14 машин

19.04.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 15 апреля парень повредил в агрогородке Сеница 14 припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.


В милицию с заявлением обратились 14 человек, которые утром обнаружили, что их автомобили повреждены. Правоохранители оперативно установили подозреваемого в совершении преступления — им оказался 22-летний местный житель.

— Накануне подозреваемый употреблял спиртное. После выпитого ему захотелось развлечься. На ближайшей стоянке парень начал бить стекла и зеркала в автомобилях, прыгать на капотах и крышах транспортных средств. Успокоился лишь после того, как разворотил 14 машин, — рассказал начальник уголовного розыска Мачулищанского отдела милиции Георгий Муха.


Парень задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

 
 
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В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство).

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